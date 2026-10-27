Allarme scorte in Giappone: Tokyo chiede a tutti i cittadini cibo e acqua per una settimana. Perché mezzo mondo si prepara al peggio nello stesso momento?

Il prossimo 2 novembre 2026 non sarà una data qualunque per il Giappone. Nel giorno esatto in cui entrerà in funzione la nuova Agenzia nazionale per la gestione dei disastri (Bōsai-chō), il governo di Tokyo invierà una «richiesta di emergenza» formale a tutte le famiglie del Paese, oltre che alle prefetture e ai singoli ministeri. L’indicazione, anticipata dal ministro per la Gestione delle Catastrofi Goshi Hosono ai microfoni di Fuji TV, è netta: ogni cittadino deve accumulare in casa scorte di cibo, acqua potabile e presidi igienici per almeno tre giorni, ma l’obiettivo fortemente raccomandato dal governo è arrivare a una settimana intera di totale autosufficienza .

Non siamo davanti al solito opuscolo informativo distribuito nelle scuole o nei municipi. Tokyo sta cambiando passo e lo fa creando un nuovo centro di comando posto direttamente sotto il controllo del Primo Ministro, dotato di 350 funzionari dedicati e di un potere di raccomandazione verso gli altri dicasteri che Hosono ha già promesso di non lasciare nel fodero come una «spada mai sguainata». Ma ciò che colpisce l’osservatore attento non è solo la riforma interna nipponica, bensì lo strano tempismo internazionale in cui questa mossa si inserisce.

L’anomalia globale: da Londra a Tokyo, tutti corrono ad accumulare scorte

C’è qualcosa di estremamente singolare in questo avviso. L’appello di Tokyo arriva infatti a pochissimi giorni di distanza dal rilancio della campagna governativa “Be Ready“ nel Regno Unito e si affianca agli avvertimenti diramati negli ultimi mesi da diversi paesi europei, dai paesi nordici fino a molte nazioni che si affacciano sul Mediterraneo o che fanno parte dell’arco atlantico, dove le autorità hanno iniziato a distribuire manuali di sopravvivenza per resistere dalle 72 ore ai sette giorni senza elettricità, acqua corrente e collegamenti bancari.

Pemerintah Jepang & UK meminta warganya untuk siap darurat

🇬🇧 INGGRIS: 3 HARI

🇯🇵 JEPANG: 3 HARI Dan mereka tidak sendirian:

🇧🇪 Belgia: 72 JAM

🇮🇪 Irlandia: "Bersiap Untuk Keadaan Darurat"

🇫🇷 Prancis: 72 JAM

🇩🇪 Jerman: 3 hingga 10 HARI

🇳🇱 Belanda: 72 JAM

🇵🇱 Polandia: 3 HARI

🇸🇪… pic.twitter.com/unGJ2pViGC — jktlife (@joneshop) October 27, 2026

Formalmente, le motivazioni ufficiali divergono:

Regno Unito ed Europa giustificano la corsa alle scorte con il deterioramento del quadro di sicurezza internazionale, il rischio di conflitti statali su larga scala, i sabotaggi alle infrastrutture energetiche e gli attacchi informatici.

giustificano la corsa alle scorte con il deterioramento del quadro di sicurezza internazionale, il rischio di conflitti statali su larga scala, i sabotaggi alle infrastrutture energetiche e gli attacchi informatici. Il Giappone, al contrario, incasella ufficialmente la direttiva esclusivamente nella preparazione alle grandi catastrofi naturali.

Eppure, una domanda sorge spontanea: è davvero solo una coincidenza che le grandi economie mondiali, quasi all’unisono nell’autunno del 2026, stiano dicendo ai propri cittadini che lo Stato non sarà in grado di aiutarli nella prima settimana di una crisi?

Un dettaglio chiave emerge proprio dalle parole pronunciate dal ministro Hosono durante la sua intervista televisiva . Spiegando perché i cittadini e i privati debbano arrangiarsi senza aspettare l’esercito per i bisogni primari, il ministro ha ammesso un timore ben preciso maturato ai tempi del disastro del 2011: se le Forze di Autodifesa giapponesi venissero assorbite al 100% dalla gestione di un megasisma interno, il Giappone resterebbe scoperto qualora un Paese straniero con mire espansionistiche decidesse di approfittarne, o se nel frattempo scattasse un attacco informatico paralizzante La linea di confine tra calamità naturale e sicurezza nazionale, nel Pacifico come nel Mediterraneo, è ormai sottilissima. Questo significa che il Giappone comunque si sta preparando a una situazione di guerra combattuta.

Per quali rischi sta accumulando il Giappone?

Sul piano strettamente geologico e logistico, Tokyo si sta preparando a quella che Hosono definisce senza giri di parole una «crisi di portata nazionale» (kokunan-kyū), ammettendo con insolita franchezza che il sistema statale è ancora «solo a metà dell’opera» per poter reggere l’urto macroeconomico e fisico di simili eventi. I rischi specifici su cui lavora la nuova Agenzia sono quattro, con l’incubo che possano innescarsi a catena:

Scenario di rischio Area colpita e caratteristiche Impatto logistico previsto Megaterremoto della Fossa di Nankai Costa pacifica centrale e meridionale (cuore industriale del Paese) Apertura di circa 20.000 centri di evacuazione; blocco dei porti e delle arterie stradali. Sisma diretto sotto la Capitale Area metropolitana di Tokyo Paralisi immediata dei centri direzionali, incendi urbani e collasso della rete idrica e fognaria. Terremoto delle Fosse del Giappone e delle Curili Nord del Giappone e Hokkaido Rischio tsunami estremo; se avviene in inverno, l’assenza di riscaldamento diventa letale in poche ore. Eruzione del Monte Fuji Area centrale / Kanto Pioggia di ceneri vulcaniche su Tokyo: blocco totale di trasporti su gomma, aerei e reti elettriche [.

Il vero collo di bottiglia individuato dal governo non è solo il cibo, ma i servizi igienici. «Prima ancora di mangiare, l’essere umano ha bisogno di espellere», ha ricordato pragmaticamente Hosono, sottolineando come nei palazzi moderni senza corrente e acqua gli scarichi diventino inutilizzabili in poche ore, trasformando l’emergenza abitativa in un’emergenza sanitaria.

Le ricadute economiche: dallo Stato minimo all’economia dei disastri

Dal punto di vista economico, questa svolta segna due fenomeni molto chiari. Il primo è una silenziosa esternalizzazione dei costi di emergenza dallo Stato alle famiglie. Ammettendo che i comuni sono ormai privi di personale sufficiente e che i camion della logistica non potranno rifornire i supermercati per giorni a causa del crollo di ponti e autostrade (il problema dell’ultimo miglio, già visto nel terremoto di Kumamoto del luglio 2026), il governo chiede ai cittadini di fare da ammortizzatore.

Per evitare il panico da accaparramento nei supermercati e lo spreco di razioni militari che scadono negli armadi, Tokyo spinge sul cosiddetto rolling stock: comprare quantità leggermente superiori della spesa abituale, consumarle a rotazione e rimpiazzarle costantemente.

Tutto questo è anche coerente con la nuova politica del governo del premier Sanae Takaichi vuole trasformare la cosiddetta «prevenzione difensiva» in «prevenzione offensiva», un concetto sinora soprattutto applicato alla cybersicurezza.

Ecco dove punta la nuova strategia industriale legata all’emergenza:

Dal modello TKB al modello TKBB: grazie a fondi statali dedicati e accordi con il settore privato (come gli impianti termali e alberghieri dotati di generatori autonomi), lo Stato punta a garantire nei rifugi non solo Toilette, Cucina calda e Letti (Toilet Kitchen Bed), ma anche i Bagni/docce (Bath), abbattendo le morti indirette da stress nei rifugi.

grazie a fondi statali dedicati e accordi con il settore privato (come gli impianti termali e alberghieri dotati di generatori autonomi), lo Stato punta a garantire nei rifugi non solo Toilette, Cucina calda e Letti (Toilet Kitchen Bed), ma anche i Bagni/docce (Bath), abbattendo le morti indirette da stress nei rifugi. Professionisti dell’emergenza retribuiti: creazione di un corpo di almeno 100.000 volontari specializzati nella gestione dei 20.000 rifugi previsti, con l’idea di introdurre forme di compensazione economica e accordi con le grandi aziende per il distacco del personale .

creazione di un corpo di almeno 100.000 volontari specializzati nella gestione dei 20.000 rifugi previsti, con l’idea di introdurre forme di compensazione economica e accordi con le grandi aziende per il distacco del personale . Sviluppo tecnologico Dual-Use: investimenti pubblici in satelliti SAR a bassa orbita per il monitoraggio meteorologico e sismico, droni da ricognizione, macchinari edili a guida remota per la rimozione delle macerie e industria alimentare specializzata in cibi a lunga conservazione di alta qualità (anche certificati Halal per l’esportazione).

Come ammesso dallo stesso Hosono, molte di queste tecnologie — dai droni ai satelliti fino ai mezzi senza pilota — hanno una perfetta affinità con il settore della difesa militare . Costruire una filiera nazionale della sopravvivenza civile permette dunque a Tokyo di sostenere la propria industria interna, esportare tecnologia nel Sud-Est asiatico e, contemporaneamente, preparare l’apparato logistico del Paese a qualsiasi tipo di shock, che provenga dalle viscere della terra o dagli equilibri sempre più fragili della geopolitica mondiale.

Si tratta di una strategia molto interessante, che, tra l’altro, applica anche una politica espansiva e di aiuti che, in parte, potrebbe essere vista anche come un esempio per il nostro paese. Rimane anche curiosa la tempistica, quasi come se il governo giapponese fosse a conoscenza di qualcosa di grave che gli altri non conoscono.