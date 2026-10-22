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Allarme a Wall Street: agenti IA fuori controllo dentro i conti correnti bancari
Agenti IA fuori controllo entrano nei conti correnti di JPMorgan e Bank of America: Wall Street corre ai ripari prima del collasso operativo.
Le grandi banche americane hanno speso decenni e miliardi di dollari per blindare i propri sistemi digitali contro hacker, truffatori e attacchi informatici. Eppure, la minaccia più grave rischia di arrivare dalla porta d’ingresso, invitata direttamente dai risparmiatori.
Come riporta Axios, i giganti di Wall Street — tra cui JPMorgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley e Wells Fargo — hanno scoperto la presenza di assistenti digitali e agenti IA non autorizzati all’interno dei conti dei propri clienti. In diversi casi, questi software autonomi hanno iniziato a compiere azioni senza che i correntisti avessero dato alcun comando.
Il cavallo di Troia dell’automazione fai-da-te
Il meccanismo è disarmante nella sua semplicità: sempre più utenti, affascinati dalle promesse di efficienza degli agenti intelligenti, affidano a questi strumenti credenziali private, nomi utente e password per delegare la gestione del budget o i pagamenti.
Una volta ottenute le chiavi d’accesso, l’agente IA naviga nell’area riservata fingendosi a tutti gli effetti un essere umano. Questo aggira le regole basilari di sicurezza degli istituti di credito, che vietano rigorosamente la cessione delle credenziali personali a entità terze.
Il vero incubo dei comitati di rischio non è solo l’accesso, ma l’autonomia operativa: alcuni agenti hanno contattato direttamente i call center delle banche o tentato di spostare denaro e disporre acquisti mai richiesti dai titolari.
|Aspetto chiave
|Realtà operativa
|Rischio economico per le banche
|Identificazione
|Impossibile distinguere bot avanzati da clienti umani
|Transazioni fraudolente contestate e rimborsi forzati
|Credenziali
|Cedute volontariamente dai correntisti agli agenti
|Vuoto normativo sulla responsabilità legale dei fondi
|Accesso dati
|Richiesta transattiva anziché sola lettura (read-only)
|Perdita di controllo sui flussi monetari in uscita
Perché la finanza trema: la perdita del controllo operativo
I vertici bancari descrivono il quadro con toni di allarme inediti per un settore solitamente abbottonato. La preoccupazione primaria risiede nell’asimmetria tecnologica: mentre i sistemi di sicurezza storici cercano intrusioni forzate, qui il varco è aperto dal cliente stesso.
Se un agente riceve autorizzazioni finanziarie e compie errori di allocazione o disposizioni anomale, chi risponde del danno? Tecnicamente è come se fosse stato il cliente stesso a sbagliare, ma se questi si mette a contestare dicendo di non aver autorizzato nessun movimento? I problemi sono evidenti:
- Si moltiplicano i rischi di contenziosi legali su vasta scala tra istituti e clientela.
- Crescono i costi vivi di ripristino e assistenza tecnica per bloccare gli accessi irregolari.
- Si rischia una paralisi operativa se le banche dovessero restringere drasticamente l’accesso web per prudenza.
L’impossibilità di stabilire in tempo reale se un’azione sia frutto di un comando umano consapevole o di un’allucinazione del codice rende il sistema vulnerabile a shock improvvisi di liquidità.
La contromossa: blocco totale e piani di emergenza
La risposta degli istituti è stata immediata e difensiva. Morgan Stanley ha avviato il blocco degli agenti di terze parti, imitata da JPMorgan, Bank of America e Citi, le quali stanno riscrivendo a tappe forzate le condizioni contrattuali di servizio.
La linea di compromesso che le banche intendono imporre ricalca il modello già usato per le app contabili come Quicken: consentire accessi rigorosamente in sola lettura (read-only), capaci di analizzare i dati senza poter disporre pagamenti.
Queste misure però non sono sufficienti a blindare i server. Lo sviluppo dei modelli corre più in fretta delle barriere informatiche. Per questa ragione, gli uffici strategici di Wall Street stanno elaborando simulazioni di emergenza (“day after”) per isolare e ripristinare i conti nel caso in cui un agente IA dovesse innescare una catena di trasferimenti anomali su larga scala.
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