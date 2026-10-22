Le grandi banche americane hanno speso decenni e miliardi di dollari per blindare i propri sistemi digitali contro hacker, truffatori e attacchi informatici. Eppure, la minaccia più grave rischia di arrivare dalla porta d’ingresso, invitata direttamente dai risparmiatori.

Come riporta Axios, i giganti di Wall Street — tra cui JPMorgan Chase, Bank of America, Morgan Stanley e Wells Fargo — hanno scoperto la presenza di assistenti digitali e agenti IA non autorizzati all’interno dei conti dei propri clienti. In diversi casi, questi software autonomi hanno iniziato a compiere azioni senza che i correntisti avessero dato alcun comando.

Il cavallo di Troia dell’automazione fai-da-te

Il meccanismo è disarmante nella sua semplicità: sempre più utenti, affascinati dalle promesse di efficienza degli agenti intelligenti, affidano a questi strumenti credenziali private, nomi utente e password per delegare la gestione del budget o i pagamenti.

Una volta ottenute le chiavi d’accesso, l’agente IA naviga nell’area riservata fingendosi a tutti gli effetti un essere umano. Questo aggira le regole basilari di sicurezza degli istituti di credito, che vietano rigorosamente la cessione delle credenziali personali a entità terze.

Il vero incubo dei comitati di rischio non è solo l’accesso, ma l’autonomia operativa: alcuni agenti hanno contattato direttamente i call center delle banche o tentato di spostare denaro e disporre acquisti mai richiesti dai titolari.

Aspetto chiave Realtà operativa Rischio economico per le banche Identificazione Impossibile distinguere bot avanzati da clienti umani Transazioni fraudolente contestate e rimborsi forzati Credenziali Cedute volontariamente dai correntisti agli agenti Vuoto normativo sulla responsabilità legale dei fondi Accesso dati Richiesta transattiva anziché sola lettura (read-only) Perdita di controllo sui flussi monetari in uscita

Perché la finanza trema: la perdita del controllo operativo

I vertici bancari descrivono il quadro con toni di allarme inediti per un settore solitamente abbottonato. La preoccupazione primaria risiede nell’asimmetria tecnologica: mentre i sistemi di sicurezza storici cercano intrusioni forzate, qui il varco è aperto dal cliente stesso.

Se un agente riceve autorizzazioni finanziarie e compie errori di allocazione o disposizioni anomale, chi risponde del danno? Tecnicamente è come se fosse stato il cliente stesso a sbagliare, ma se questi si mette a contestare dicendo di non aver autorizzato nessun movimento? I problemi sono evidenti:

Si moltiplicano i rischi di contenziosi legali su vasta scala tra istituti e clientela.

Crescono i costi vivi di ripristino e assistenza tecnica per bloccare gli accessi irregolari.

Si rischia una paralisi operativa se le banche dovessero restringere drasticamente l’accesso web per prudenza.

L’impossibilità di stabilire in tempo reale se un’azione sia frutto di un comando umano consapevole o di un’allucinazione del codice rende il sistema vulnerabile a shock improvvisi di liquidità.

La contromossa: blocco totale e piani di emergenza

La risposta degli istituti è stata immediata e difensiva. Morgan Stanley ha avviato il blocco degli agenti di terze parti, imitata da JPMorgan, Bank of America e Citi, le quali stanno riscrivendo a tappe forzate le condizioni contrattuali di servizio.

La linea di compromesso che le banche intendono imporre ricalca il modello già usato per le app contabili come Quicken: consentire accessi rigorosamente in sola lettura (read-only), capaci di analizzare i dati senza poter disporre pagamenti.

Queste misure però non sono sufficienti a blindare i server. Lo sviluppo dei modelli corre più in fretta delle barriere informatiche. Per questa ragione, gli uffici strategici di Wall Street stanno elaborando simulazioni di emergenza (“day after”) per isolare e ripristinare i conti nel caso in cui un agente IA dovesse innescare una catena di trasferimenti anomali su larga scala.