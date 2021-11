Agni 5: la risposta nucleare indiana alle minacce cinesi

Il missile balistico intercontinentale superficie-superficie Agni-5 è stato lanciato mercoledì notte da un sito di test sull’isola di Karan, nel Golfo del Bengala, ed è stato azionato da tre razzi a combustibile solido con una gittata di 5.000 chilometri. Il Ministero della Difesa indiano ha dichiarato che il test missilistico è in linea con la politica coerente dell’India, la quale, in teoria, prevede di non essere mai i primi a lanciare un’arma nucleare.

Il missile strategico indiano è in grado di colpire direttamente Pechino o Shanghai, senza neppure grosse difficoltà. L’India ha materiale atomico sufficiente, si è calcolato, per costruire 160-200 armi nucleari. I test sono iniziati ben nel 1974 ed hanno visto una seconda fase negli anni novanta, per cui sono testate discretamente avanzate. Si ritiene che l’India sia anche in grado di produrre bombe ai neutroni, quelle che uccidono le persone, ma lasciano intatti gli oggetti. Armi simpatiche.

I negoziati sul confine sino-indiano hanno recentemente raggiunto un punto morto. Li Zhengxiu, un esperto militare della National Policy Research Foundation di Taiwan, ritiene che il missile intercontinentale Agni-5 abbia un certo effetto deterrente per evitare che domani la Cina decida di acquisire il controllo dell’area himalayana contesa fra i due paesi. Dal punto di vista convenzionale e delle infrastrutture la Cina è superiore nello scacchiere, e notevolmente, rispetto all’India.

Li Zhengxiu afferma: “Se ho la capacità di attaccare la vostra capitale o centro economico, non agirete avventatamente. Le due parti tornano ai negoziati diplomatici, quindi lo sviluppo da parte dell’India di un missile del genere può effettivamente bilanciare efficacemente il divario militare tra esso e la Cina continentale. “

Alla fine l’India si mette al sicuro e si prepara a resistere alle pressioni cinesi sul piano strategico parandosi le spalle con un bel missile nucleare. L’India ha pure due sottomarini lanciamissili strategici,a ma sono anche impegnati nel tenere a bada l’altro nemico strategico dell’india, cioè il Pakistan.



