Addio GPS? Arriva la Navigazione Quantistica: funziona ovunque ed è impossibile da disturbare

Ora la fisica quantistica ha un’importante applicazione pratica in più. L’australiana Q-CTRL ha annunciato la prima dimostrazione reale del suo sistema di navigazione quantistica commercialmente valido.

Il sistema funziona senza sistemi di posizionamento globale (GPS), non può essere disturbato e sta già dimostrando di essere drasticamente più preciso di qualsiasi altra cosa.

Si tratta di un fatto importante, dato che molti veicoli in tutto il mondo (compresi aerei e automobili) si affidano pesantemente al GPS per la navigazione. Tuttavia, il GPS può essere disturbato, falsificato o addirittura negato, soprattutto durante i conflitti militari o i cyberattacchi. Inoltre il sistema è gestito dagli USA che possono accenderlo o spegnerlo per motivi di sicurezza nazionale in determinate aree.

Si tratta di una preoccupazione crescente per la sicurezza nazionale e per i veicoli autonomi, che necessitano di dati di localizzazione costanti e precisi. Infatti, secondo un comunicato stampa di Q-CTRL, è stato dimostrato che l’interferenza del GPS interrompe circa 1.000 voli al giorno.

Si stima che un’interruzione di questa portata costi all’economia globale circa 1 miliardo di dollari al giorno. Pertanto, trovare un backup affidabile al GPS è fondamentale, soprattutto per i sistemi di difesa e autonomi ma anche per la navigazione aerea commerciale.

Navigazione senza GPS

A questo scopo, Q-CTRL ha sviluppato un nuovo sistema chiamato “Ironstone Opal”, che utilizza sensori quantistici per navigare senza GPS. È passivo (cioè non emette segnali che potrebbero essere rilevati o disturbati) e altamente preciso.

Invece di affidarsi ai satelliti, il sistema di Q-CTRL è in grado di leggere il campo magnetico terrestre, che varia leggermente a seconda della posizione (come un’impronta magnetica o una mappa). Il sistema è in grado di determinare la posizione dell’utente misurando queste variazioni mediante magnetometri.

Ciò è possibile grazie ai sensori quantistici proprietari dell’azienda, incredibilmente sensibili e stabili. Il sistema è inoltre dotato di uno speciale software basato sull’intelligenza artificiale, che filtra le interferenze come le vibrazioni o i disturbi elettromagnetici (ciò che l’azienda chiama “software ruggedization”).

Il sistema è piccolo e compatto e, in teoria, potrebbe essere installato su droni, automobili e, naturalmente, aerei.

Q-CTRL ha eseguito alcuni test dal vivo a terra e in aria per convalidare la tecnologia. Come anticipato, è emerso che può funzionare in modo completamente indipendente dal GPS.

Inoltre, l’azienda riferisce che il suo GPS quantistico era 50 volte più preciso dei tradizionali sistemi di backup GPS (come i sistemi di navigazione inerziale o INS). I sistemi hanno anche fornito una precisione di navigazione pari a quella di un bersaglio da 1.000 metri.

Una tecnologia ormai collaudata

Anche quando l’apparecchiatura è stata montata all’interno di un aereo, dove le interferenze sono molto peggiori, ha superato i sistemi esistenti di almeno 11 volte. È la prima volta che la tecnologia quantistica dimostra di superare le prestazioni della tecnologia esistente in un’applicazione commerciale o militare del mondo reale, una pietra miliare definita “vantaggio quantistico”.

Grazie alla sua natura furtiva, a prova di disturbo e ad alta precisione, questa tecnologia è molto interessante per le forze militari, in particolare per l’Australia, il Regno Unito e gli Stati Uniti. Tuttavia, potrebbe rivelarsi preziosa anche per le aziende di aviazione commerciale, i veicoli autonomi e i droni.

Potrebbe essere una svolta per la navigazione in ambienti ostili, in zone non coperte da GPS o in regioni montuose e marine profonde dove il GPS non funziona bene.

“Alla Q-CTRL siamo entusiasti di essere i pionieri mondiali nel portare il rilevamento quantistico dalla ricerca al campo, essendo i primi a rendere possibili capacità reali che in precedenza erano poco più che un sogno”, ha dichiarato Biercuk della Q-CTRL.

“Questo è il nostro primo rilascio di un sistema importante e siamo entusiasti del fatto che ne arriveranno molti altri con l’introduzione di nuove tecnologie di navigazione quantisticamente garantite, adatte ad altre piattaforme commerciali e di difesa”, ha aggiunto.