Addio a un eroe di tutti i giorni: Mario Zambon

Voglio qui salutare, per l’ultima volta, Mario Zambon, improvvisamente mancato nella notte fra giovedì e venerdì scorsi. Se ne è andato senza clamore, come si addice a un eroe di ogni giorno.

Una persona che ha fatto molto, anzi moltissimo, per gli azionisti che avevano perso molto o tutto nel crack delle Banche Popolari Venete.

Ho potuto conoscerlo in quei drammatici giorni: anche lui aveva subito danni finanziari notevoli da quel disastro, ma non aveva esitato nel mettersi in gioco, nel rabboccarsi le maniche per aiutare gli altri.

Sempre indispensabile, quasi mai sotto la luce dei riflettori, aveva messo le sue capacità organizzative al servizio degli altri. Un eroe di tutti i giorni, scomparso improvvisamente, e troppo preso.

Ciao Mario