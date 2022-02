Abbiamo un problema: la capacità di raffinazione petrolifera non riesce a seguire la domanda di carburanti

Secondo una nuova analisi di Vortexa, il prezzo dei prodotti raffinati globali è in aumento, anche più del petrolio greggio stesso, poiché la domanda di tali prodotti raffinati si sta rivelando eccessiva per le raffinerie per tenere il passo.

Le scorte di prodotti raffinati sono ora vicine ai minimi storici e, data la stagione di manutenzione della raffinazione che giungerà presto in Asia ed Europa, sembra che il livello così basso delle scorte diventerà un problema.

La maggior parte delle raffinerie in Asia e in Europa entra nella stagione di manutenzione della raffinazione nel secondo trimestre. Ma finora, afferma Vortexa, non vi è alcuna indicazione che quelle raffinerie abbiano in programma di aumentare la produzione prima della stagione di manutenzione per fornire una scorta minima per evitare un aumento dei prezzi.

Ciò significa che le carenze dell’offerta odierne potrebbero diventare ancora più impattanti.

Si potrebbe pensare che gli elevati prezzi attuali spingano ad un aumento dell’offerta, e della produzione di prodotti raffinati, ma ci sono delle difficoltà: costi del gas naturale e del petrolio elevati, oltre ad un aumento delle imposte sul carbonio in Europa abbattono gli utili netti delle raffinerie e spingono a non aumentare l’offerta. .

Quest’effetto si sta già vedendo negli USA con un calo nell’offerta di benzina.

In tutto il mondo, la capacità di raffinazione inutilizzata non è ampiamente disponibile. Secondo Vortexa, il Giappone è uno dei pochi paesi con capacità di raffinazione inutilizzata, ma anche il Giappone, negli ultimi due mesi, ha aumentato i tassi di produzione del 40% rispetto a giugno 2021. Anche il Messico ha una capacità inutilizzata, ma questa capacità non è stata sfruttata da anni e ci sono dei dubbi che sia ancora effettiva. Anche la Cina ha capacità inutilizzata, ma sotto stretto controllo della nazione.

È probabile che solo un maggiore aumento dei prezzi dei prodotti raffinati possa indurre Cina e Messico a riportare in linea parte di quella capacità, ma costerà molto cara.



