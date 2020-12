ABBIAMO IL SIMBOLO DELL CAMPAGNA VACCINALE E NON I VACCINI. Una nazione di bimbiminkia

Ormai è ufficiale: siamo una nazione di bimbiminkia, oppure governata da bimbiminkia, scegliete voi. Non riesco a trovare altra terminologia per quello che sta succedendo in questo povero paese con la campagna vaccinale per il covid-19, ripresa da tutta la stampa:

Questa è stata la grande , principale, pensata del Commissario ai Vaccini, Domenico Arcuri, precedente commissario all’emergenza Covid-19, ala scuola, alle mascherine, all’ILVA, tutti compiti che ha concluso con noti risultati. Ora come commissario alle vaccinazioni ha avuto questa magnifica idea. Tutti ad elogiarla, ovviamente, del resto Boeri, noto architetto dem che collabora con Arcuri, ha usato un linguaggio poetico: “Questa idea di una primula, che ci aiuti ad uscire da un inverno cupo , è il messaggio che vogliamo dare: il fiore è il segnale di inizio della primavera, un simbolo di serenità e rinascita”. ”Le primule – ha aggiunto Arcuri -, questi fiori che si stagliano nelle nostre piazze”,

Io ho raccolto molto primule da bambino, nelle colline. Splendidi fiori, ma in piazza non ne ho mai viste nascere. Poi tutta questa descrizione poetica è affascinante, ma non dice NULLA di veramente rilevante, come qali vacini saranno disponibili, da quando, in qauli quantità, se gratuiti per tutti o a pagamento etc. Le domade più immediate che mi vengono in mente sono:

diversi paesi al mondo hanno già iniziato a vaccinare, dalla Cina, a Dubai, al Regno Unito,. alla Russia, agli USA. Il tutto a diverso livello. Allo stato attuale NON CI SONO VACCINI AUTORIZZATI IN ITALIA. Pianifichiamo una campagna vaccinale senza vaccini;

quali vaccini saranno distribuiti dal pubblico, quali autorizzati e disponibili ai privati? La domanda è tutt’altro che secondaria: i vaccino Pfizer usato nel regno Unito e negli USA ha quantità limitate e problemi logistici. Ci sono anche l’Astra Zeneca, a copertura più bassa , ed il Moderna. Quale avremo ?

i vaccino già ad uno stato avanzato, ma non prodotti da gruppi farmaceutici occidentali saranno resi disponibili? I vaccini di SinoVac e lo Sputnik V, ad esempio , saranno utilizzati?

che siringhe saranno utilizzate? quelle da pochi centesimi prodotte in Italia ed utilizzate in tutto il mondo o quelle che vorrebbe comprare Arcuri, dal costo di quasi un euro l’un, e che non è stata chiesta da nessuna autorità?

Queste sono le vere domanda a cui bisogna rispondere, perchè se no queste conferenze stampa sono solo dei puri eventi mediatici. Invece che fare informazione, che dare dati, si trattano gli italiani come un popolo di bimbiminkia che si vuole vaccinare perchè pensare di convincere la gente con i padiglioni a fiore è demenziale. Nello stesso tempo chi volesse veramente vaccinanrsi, sia per sicurezza, sia per muoversi con maggiore libertà e minori preoccupazioni, lo fa se il vaccino è disponibile e non gliene frega nulla della forma del padiglione.

Arcuri, Conte, smettetela di fare queste inutili e stucchevoli operazioni di comunicazione e pensate veramente al bene degli italiani.