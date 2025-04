80 mila uomini contro gli Houthi: le milizie yemenite preparano un attacco al fianco degli USA?

Le milizie yemenite anti-Houthi stanno pianificando un’offensiva terrestre contro gli Houthi, secondo quanto riferito da funzionari yemeniti e statunitensi citati dal Wall Street Journal. I piani seguono oltre un mese di attacchi aerei statunitensi che hanno indebolito il gruppo terroristico sostenuto dall’Iran che governa lo Yemen settentrionale.

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha lanciato un’operazione su larga scala contro gli Houthi il 15 marzo, dopo che il gruppo ha preso di mira il traffico marittimo internazionale e le navi della Marina statunitense nel Mar Rosso per oltre 15 mesi in solidarietà con la guerra di Hamas contro Israele.

Le fazioni militari anti-Houthi nello Yemen stanno puntando gli occhi sulla costa lungo il Mar Rosso, una linfa vitale per l’economia degli Houthi e centro delle aggressioni del gruppo contro le attività marittime, secondo quanto riportato dal WSJ. Funzionari statunitensi hanno affermato che gli Emirati hanno avanzato il piano, ma i funzionari degli Emirati Arabi Uniti hanno negato qualsiasi coinvolgimento nelle discussioni su un’offensiva terrestre. Funzionari americani hanno dichiarato che gli Stati Uniti sono “aperti a sostenere un’operazione terrestre da parte delle forze locali”, ma “non è stata ancora presa una decisione sul sostegno all’iniziativa”.

Secondo Bloomberg, un’altra proposta comporterebbe un attacco su più fronti che includa la costa occidentale dello Yemen e gli sforzi per riprendere la capitale Sanaa, controllata dagli Houthi.

Separatamente, il quotidiano emiratino di proprietà statale The National ha riferito che 80.000 soldati sono stati mobilitati per riprendere le aree chiave della costa occidentale. Tuttavia, gli esperti yemeniti riferiscono che le prove in prima linea non indicano che la mobilitazione sia iniziata. I piani offensivi proposti differiscono in molti dettagli, ma tutti pongono la costa occidentale al centro di qualsiasi azione.

Lo Yemen occidentale, una costa molto contesa

La zona costiera occidentale dello Yemen comprende i governatorati di Hodeida, Taiz e Lahij da nord a sud, con il controllo degli Houthi che termina a Hodeida vicino al confine con Taiz. Il governatorato di Hodeida è fondamentale per gli Houthi dal punto di vista economico, in quanto ospita i porti di Hodeida e Salif, il terminale di carburante di Ras Issa e le infrastrutture militari chiave che consentono il terrorismo Houthi nel Mar Rosso. I porti ricevono fino all’80% delle importazioni dello Yemen, fornendo risorse economiche cruciali al regime terroristico.

Il terminale di Ras Issa è stato distrutto dalle forze statunitensi il 17 aprile. In un post del CENTCOM su X si legge: “Gli Houthi sostenuti dall’Iran usano il carburante per sostenere le loro operazioni militari, come arma di controllo e per trarre vantaggio economico dall’appropriazione indebita dei profitti delle importazioni”, che hanno continuato ad affluire a Ras Issa nonostante le sanzioni statunitensi contro il gruppo terroristico.

24/7 operations for the USS Harry S. Truman (CVN 75) and USS Carl Vinson (CVN 70) against Iran-backed Houthis…#HouthisAreTerrorists pic.twitter.com/zFKb3oCiC4 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 18, 2025

Gli Stati Uniti hanno colpito anche obiettivi in tutta Hodeida, compresi gli attacchi del 15 e 16 aprile contro i fronti Houthi nel governatorato occidentale.

Forze yemenite nella costa occidentale

Le fazioni armate anti-Houthi nello Yemen meridionale sono molto frammentate. Le Forze armate yemenite e il Governo riconosciuto a livello internazionale (IRG), che controllano gran parte dello Yemen meridionale, sono stati sostenuti dall’Arabia Saudita.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno invece appoggiato il Consiglio di transizione meridionale (CTS) secessionista con sede ad Aden e le forze della costa occidentale comandate dal generale di brigata Tariq Saleh, che è anche vicepresidente del Consiglio direttivo presidenziale dell’IRG.

Saleh è a capo della Forza di Resistenza Nazionale, o Guardie della Repubblica, una delle fazioni armate della costa occidentale. Tuttavia, si ritiene che sia anche il decisore delle Forze Congiunte della Costa Occidentale, che comprendono la sua milizia, la Brigata dei Giganti del Sud e la Resistenza Tihama. Saleh comanda oltre 50.000 combattenti con base nel governatorato di Taiz, secondo quanto riportato da Bloomberg.

Le Forze congiunte della costa occidentale avevano già tentato di riconquistare Hodeida con il sostegno degli Emirati Arabi Uniti, portando infine all’assedio della città nel giugno 2018. Questi sforzi sono stati interrotti alla fine del 2018 dall’Accordo di Stoccolma, mediato dall’ONU e raggiunto in parte grazie alla pressione internazionale sul crescente numero di vittime e sulla catastrofe umanitaria.

La CIA stima che le “forze militari, paramilitari, milizie e altre forze di sicurezza” del governo yemenita possano raggiungere i 300.000 effettivi, segnalando anche la presenza di 150.000-200.000 miliziani sostenuti dagli Emirati Arabi Uniti e dall’Arabia Saudita. Tuttavia, queste fazioni non sono unite.

Nel 2022, la CIA stimava che gli Houthi avessero 200.000 membri. Tuttavia, gli esperti stimano che l’attuale forza delle loro forze sia di circa 350.000 unità, in parte a causa di una massiccia campagna di reclutamento avviata dal gruppo dall’inizio delle sue attività terroristiche nel Mar Rosso nel 2023. Queste forze sono disperse lungo le linee del fronte nella parte occidentale e centrale del territorio controllato dal gruppo, nonché lungo il confine settentrionale con l’Arabia Saudita.