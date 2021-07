120 anni di produzione del petrolio, con sorprese

posted by Giuseppina Perlasca

Lo sapete che per undici anni la Germania è stata fra le 10 maggiori nazioni al mondo per estrazione di petrolio? Che per alcuni anni la Russia Zarista è stata il paese con maggiore produzione di petrolio al mondo ? Che negli anni cinquanta il venezuela era il secondo estrattore al mondo dopo gli USa e il piccolo Kuwait estraeva più petrolio della grande Arabia Saudita.

In un breve video potete vedere l’evoluzione della produzione mondiale dell’oro nero per 120 anni e capirete molto dell’evoluzione dei giochi di potere petroliferi, il nascere e lo scomparire di potenze energetiche e l’evoluzione del settore nel futuro.

Buona visione



