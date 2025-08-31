Yemen, forze Houthi irrompono in uffici ONU e arrestano dipendenti

Le forze Houthi, sostenute dall’Iran, hanno fatto irruzione domenica negli uffici delle agenzie delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’infanzia nella capitale yemenita, Sanaa, arrestando almeno un dipendente ONU e una decina di operatori locali. Lo hanno riferito funzionari, mentre i ribelli intensificano le misure di sicurezza dopo l’uccisione del loro primo ministro da parte di Israele.

Abeer Etefa, portavoce del Programma Alimentare Mondiale (WFP), ha dichiarato all’Associated Press che le forze di sicurezza hanno fatto irruzione negli uffici delle agenzie nella capitale controllata dagli Houthi domenica mattina.

Anche gli uffici dell’agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia, UNICEF, sono stati perquisiti, secondo quanto riferito da un funzionario ONU e un funzionario Houthi, che hanno parlato in condizione di anonimato perché non autorizzati a informare i media.

Ammar Ammar, portavoce dell’UNICEF, ha dichiarato che c’è “una situazione in corso” relativa ai loro uffici a Sanaa, senza fornire ulteriori dettagli. Il funzionario ONU ha aggiunto che i contatti con molti altri dipendenti del WFP e dell’UNICEF sono stati persi e che probabilmente anche loro sono stati arrestati.

Queste irruzioni rappresentano l’ultimo atto di una repressione di lunga data da parte degli Houthi contro le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali che operano nelle aree controllate dai ribelli in Yemen.

Gli Houthi hanno già arrestato decine di dipendenti dell’ONU, nonché persone legate a gruppi di aiuto, società civile e all’ex ambasciata statunitense a Sanaa. Le Nazioni Unite avevano già sospeso le loro operazioni nella roccaforte Houthi di Saada, nel nord dello Yemen, dopo che i ribelli avevano arrestato otto dipendenti ONU a gennaio.

Le incursioni di domenica arrivano all’indomani dell’uccisione del primo ministro Houthi e di diversi membri del suo gabinetto in un attacco israeliano la scorsa settimana, un duro colpo per i ribelli sostenuti dall’Iran che hanno lanciato attacchi contro Israele e navi nel Mar Rosso in risposta alla guerra di Gaza.