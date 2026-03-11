Xi Jinping e il riassetto delle Forze Armate: la fedeltà politica prima di tutto (e nuove purghe in vista?)

La modernizzazione dell’Esercito Popolare di Liberazione (EPL) passa, prima ancora che dall’aggiornamento tecnologico, dalla totale e indiscussa fedeltà politica ai vertici del Partito. È questo il messaggio, chiaro e privo di sfumature, che il Presidente cinese Xi Jinping ha consegnato ai delegati militari durante la quarta sessione della 14esima Assemblea Nazionale del Popolo a Pechino.

In un momento storico in cui gli equilibri geopolitici richiedono una forza militare pronta e coesa, il leader cinese ha ribadito che la lotta alla corruzione all’interno delle forze armate procederà con intensità inflessibile. Una dichiarazione che, letta in controluce, suona come un severo avvertimento per l’alto comando: le epurazioni potrebbero essere tutt’altro che concluse.

Le direttive per il 15° Piano Quinquennale (2026-2030)

Dal punto di vista puramente tecnico e gestionale, Xi ha posto l’accento su alcune riforme strutturali inevitabili per l’inizio del prossimo Piano Quinquennale. L’allocazione delle risorse per la Difesa è massiccia, , ma necessita di un controllo ferreo per evitare dispersioni e inefficienze. Le priorità indicate sono:

Sorveglianza dei flussi finanziari: per garantire che i fondi destinati alla difesa siano spesi in modo ottimale.

Controllo di qualità degli armamenti: fondamentale in una fase di rapido sviluppo tecnologico.

fondamentale in una fase di rapido sviluppo tecnologico. Formazione strategica: preparazione del personale per operazioni congiunte e innovazione tecnico-scientifica.

Gestione del potere: regole rigorose per l'esercizio dell'autorità all'interno dei ranghi.

Tuttavia, l’efficienza economica e militare è subordinata a un principio non negoziabile: le armi moderne devono essere gestite esclusivamente da “personale politicamente impegnato“. Quindi o si garantisce una fedeltà assoluta e totale al Partito, con una selezione durissima del personale.

L’ombra delle epurazioni passate e future

Il discorso ufficiale trova un’eco sinistra se analizzato alla luce degli eventi recenti. Come evidenziato da diversi analisti internazionali, l’Esercito Popolare ha vissuto turbolenze interne significative dal 2022 in poi. La retorica anti-corruzione si è già tradotta in azioni concrete contro i massimi vertici militari che qui

Figura Incarico Precedente Status Recente Li Shangfu Ministro della Difesa Rimosso/Scomparso Wei Fenghe Ministro della Difesa Rimosso/Scomparso Miao Hua Capo Dipartimento Lavoro Politico CMC Rimosso

Secondo alcuni ex analisti dell’intelligence americana, stiamo assistendo a una ristrutturazione senza precedenti, che in alcuni settori ha portato all’azzeramento dell’alto comando. Il richiamo di Xi alla necessità di consolidare le fondamenta ideologiche suggerisce che il processo di “rettificazione” non è terminato.

L’obiettivo è duplice: eliminare le sacche di potere autonomo e assicurarsi che, in caso di crisi internazionali, l’esercito risponda come un sol uomo agli ordini del Partito, senza esitazioni o interessi di fazione. La lotta alla corruzione lascia la strada a una più chiara, ma anche più temibili, caccia ai militari eterodossi. Il pericolo di questo cammino è chiaro: che i militari decidano di fare il minimo indispensabile, di “Coricarsi piatti ” (Tang Ping), rendendo l’enorme corpo delle forze armate popolari un pachiderma passivo.