xAI di Elon Musk arruola i banchieri di Wall Street: l’intelligenza artificiale alla prova del credito

L’intelligenza artificiale sta per fare il suo ingresso definitivo nei salotti della grande finanza, e questa volta non si tratta di semplici sistemi di trading algoritmico. La startup xAI, creatura di Elon Musk, sta espandendo i propri sforzi per rendere il chatbot Grok un vero e proprio analista finanziario. Secondo le recenti indiscrezioni di Bloomberg, l’azienda sta assumendo professionisti esperti per addestrare i propri modelli algoritmici.

La campagna acquisti di xAI

Gli annunci di lavoro parlano chiaro: l’azienda sta reclutando banchieri d’investimento, trader, gestori di portafoglio e analisti del credito. Questi specialisti non andranno a gestire fondi, ma si uniranno ai team di addestramento dei dati. Il loro compito sarà insegnare a Grok come ragionare attraverso dinamiche finanziarie complesse, un passo essenziale per rendere l’IA davvero utile nel mondo reale.

Tra le competenze tecniche richieste per i nuovi “tutor” troviamo:

Sindacazione di prestiti a leva ( leveraged loan syndication )

Investimenti in titoli in sofferenza ( distressed investing )

Titoli garantiti da ipoteca ( mortgage-backed securities )

Obbligazioni di prestito collateralizzate ( CLO )

Analisi dei mercati azionari e delle criptovalute

Una rincorsa sui concorrenti

Questa mossa riflette una più ampia spinta da parte dei principali sviluppatori di intelligenza artificiale per vendere prodotti direttamente ai professionisti della finanza. Concorrenti agguerriti come OpenAI e Anthropic hanno già introdotto strumenti progettati per accelerare compiti gravosi come l’analisi di mercato, la ricerca e la stesura di memorandum d’investimento. Questi progressi sollevano fondati dubbi sulla futura rilevanza di alcuni storici fornitori di software finanziari.

Rispetto ai rivali, xAI è generalmente considerata in ritardo nell’attirare clienti aziendali. Gran parte delle sue entrate, finora, è derivata da accordi interni con le aziende legate allo stesso Musk, tra cui Tesla e SpaceX (quest’ultima fusa con xAI il mese scorso). Inoltre, l’azienda sta ricalibrando la propria strategia dopo un inizio d’anno turbolento, caratterizzato da dimissioni significative all’interno del team fondatore e da alcune critiche sulle policy di generazione delle immagini di Grok. Recentemente, Musk ha reclutato due dipendenti senior da Cursor (startup di codifica IA valutata circa 50 miliardi di dollari), ammettendo pubblicamente che xAI è ancora indietro negli strumenti di programmazione, , ma confermando la volontà di recuperare rapidamente terreno.

Il problema dei dati e l’impatto sul mondo del credito

xAI si affida a lavoratori noti internamente come “tutor IA” per addestrare Grok, fornendo dati e regolando le risposte. Tuttavia, il vincolo principale dell’azienda rimane proprio l’approvvigionamento di basi di dati specializzate. Attualmente, gran parte del set di dati di Grok proviene dal social network X.

Molti dei nuovi ruoli di tutor sono concentrati sui mercati del credito, un settore oggi sotto crescente pressione, con i fondi di credito privato che affrontano ritiri di capitali e altre sfide strutturali. Un ottimo tempismo, si potrebbe dire con un pizzico di ironia.

L’evoluzione di Grok nella finanza Dettagli chiave Obiettivo primario Analisi finanziaria complessa e valutazione del credito Profili ricercati Banchieri, analisti del credito, gestori di portafoglio Collo di bottiglia Carenza di dati specializzati, dipendenza dai dati di X Contesto di mercato Pressione sui fondi di private credit e forte competizione nel settore IA

Sicuramente, l’introduzione dell’intelligenza artificiale nella valutazione del credito porterà a profonde modificazioni in questo campo. In un’ottica macroeconomica, l’adozione di criteri di affidabilità puramente algoritmici comporterà un’inevitabile redistribuzione dell’accesso al credito. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: le autorità italiane e le istituzioni di vigilanza sono pronte ad affrontare questa rivoluzione del futuro, ma che in tempi brevi toccherà i mutui e i prestiti di tutte le famiglie?