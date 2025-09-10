USA: crolla il castello dei dati sul lavoro. Revisione record cancella 911.000 posti. Due milioni di posti di lavoro erano finti

Bloomberg che di Reuters e Zerohedge avevano già messo in guardia da un’altra revisione engiativa dei posti di lavoro negli USA, l’ennesima, forse definitiva, che viene a mostrare quanto di falso ci fosse nei dati degli occupati presentati dal BLS, l’ufficio per le statistiche sul lavoro.

Infatti il BLS ha comunicato che, nell’ambito delle sue revisioni preliminari annuali dei dati di riferimento , un numero record di posti di lavoro, pari a 911.000, è stato cancellato.

Come mostrato nel grafico sottostante, le revisioni più significative hanno riguardato i settori del tempo libero e dell’ospitalità, dei servizi professionali e aziendali e del commercio al dettaglio e all’ingrosso.

Alcuni ulteriori dettagli dal comunicato stampa completo:

La stima preliminare della revisione del benchmark nazionale delle statistiche sull’occupazione attuale (CES) per l’occupazione totale non agricola per marzo 2025 è di -911.000 (-0,6%), secondo quanto riportato oggi dall’Ufficio statistico del lavoro degli Stati Uniti. Le revisioni annuali del benchmark negli ultimi 10 anni hanno una media assoluta dello 0,2% dell’occupazione totale non agricola. In conformità con la prassi abituale, la revisione definitiva del benchmark sarà pubblicata nel febbraio 2026 con la pubblicazione del comunicato stampa sulla situazione occupazionale di gennaio 2026.

Ogni anno, le stime sull’occupazione CES vengono confrontate con i dati completi sull’occupazione ricavati dal censimento trimestrale sull’occupazione e i salari (QCEW). Questi dati derivano principalmente dai registri fiscali dell’assicurazione statale contro la disoccupazione (UI) che quasi tutti i datori di lavoro sono tenuti a presentare alle agenzie statali per la forza lavoro.

La revisione preliminare del benchmark riflette la differenza tra due conteggi dell’occupazione derivati in modo indipendente, ciascuno soggetto alle proprie fonti di errore. Essa funge da misura preliminare dell’errore totale nelle stime dell’occupazione CES da marzo 2024 a marzo 2025. Una ricerca preliminare, che non è completa ed è soggetta ad aggiornamenti nei dati QCEW, indica che i principali fattori che contribuiscono alla sovrastima della crescita dell’occupazione sono probabilmente il risultato di due fonti: errore di risposta ed errore di mancata risposta. In primo luogo, le imprese hanno segnalato al QCEW un numero di occupati inferiore a quello segnalato al CES (errore di risposta). In secondo luogo, le imprese selezionate per il CES ma che non hanno risposto hanno segnalato al QCEW un numero di occupati inferiore a quello delle imprese che hanno risposto al CES (errore di mancata risposta). Le stime di altri errori, come l’errore di previsione del modello netto di nascita-morte, non sono disponibili al momento. Le informazioni su come le previsioni nette di nascita-morte hanno ridotto storicamente le revisioni dei benchmark sono disponibili nella pagina delle domande frequenti sul modello di nascita-morte CES alla domanda 10, www.bls.gov/web/empsit/cesbdqa.htm .

Le revisioni preliminari dei benchmark nella tabella 1 sono calcolate solo per marzo 2025 per i principali settori industriali. Come di consueto, molte delle serie industriali individuali mostrano revisioni percentuali maggiori rispetto alla serie totale non agricola, principalmente perché l’errore di campionamento statistico è maggiore a livelli più dettagliati rispetto a un livello aggregato.

Ciò che è più sorprendente nella pubblicazione odierna è che, dopo la sorprendente revisione negativa di 818.000 unità dello scorso anno , la seconda più consistente dalla crisi finanziaria globale. Non solo è stato più alto, ma è stata la revisione negativa più consistente mai registrata!

A prima vista, la stima preliminare suggerisce che la crescita dei salari è stata in media di 71.000 posti di lavoro al mese tra aprile 2024 e marzo 2025, contro i 147.000 posti di lavoro al mese attualmente riportati nelle statistiche sui salari. I dati erano farlocchi, completamente.

Non c’è da stupirsi che il WSJ ora riporti che “ la Casa Bianca prepara un rapporto critico nei confronti dell’agenzia di statistica ”, in quello che è un chiaro tentativo di nascondere tutti i brutti dati falsi sull’occupazione “creati” dall’amministrazione Biden e di addossare a Trump revisioni negative senza tregua. Ci si aspettano ancora 1-2 mesi di dati dolorosi sull’occupazione, seguiti da un altro potente rally al rialzo fino alle elezioni di medio termine del 2026, sotto la guida di un nuovo commissario del BLS, quando tutto il bagaglio falso di Biden sarà stato cancellato.

Commentando la revisione dei “dati”, il segretario al Tesoro Bessent conferma quanto abbiamo detto, ovvero che la revisione odierna “porta la sopravvalutazione dei posti di lavoro di Biden a ben 1,5 milioni. La verità: il presidente Trump ha ereditato un’economia molto peggiore di quanto riportato, e ha ragione a dire che la Fed sta soffocando la crescita con tassi elevati”.

@kwelkernbc pushed back last week when I warned that the BLS jobs data would show a massive downward revision. Now it's official: 2024 job gains were exaggerated by nearly 1M workers, and this is on top of an already reported 577K in downward revisions. This brings the Biden… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 9, 2025

Ma il vicepresidente JD Vance ha sferrato il colpo durissimo, affermando che i dati BLS sono diventati completamente “inutili”, aggiungendo che era necessario un cambiamento per ripristinare la fiducia. Attendiamo tutti con impazienza tale cambiamento, che dovrà essere molto più ampio della semplice sostituzione del commissario, ma dovrà andare a fondo nel personale e nei metodi, senza paura di rivolgersi a sistemi ed esperti esterni.

It's difficult to overstate how useless BLS data had become. A change was necessary ton restore confidence. — JD Vance (@JDVance) September 9, 2025

Trump ha fatto benissimo a licenziare il commissario del BLS un mese fa: un anno di revisioni negative importanti è un caso fortuito; due volte è una coincidenza; tre volte è un’azione ostile… e nel suo caso, si è trattato semplicemente di incompetenza imperdonabile, poiché i dati economici più importanti utilizzati dal mercato erano completamente sbagliati.

In realtà non c’è stata praticamente alcuna creazione di posti di lavoro a livello nazionale nell’ultimo anno dell’amministrazione Biden, se si escludono le centinaia di migliaia di immigrati clandestini che sono entrati nel mondo del lavoro.

Ancora peggio, la Fed avrebbe dovuto iniziare a tagliare i tassi a febbraio, e lo avrebbe fatto se avesse conosciuto la triste realtà del mercato del lavoro statunitense.

Quindi la morale è la seguente: 2 milioni di posti di lavoro creati negli ultimi 3 anni dell’amministrazione Biden sono stati ora cancellati dalle revisioni. I debiti delle sue politiche invece rimarrano perché reali.