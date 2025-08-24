Una società cinese privata investe un miliardo in Venezuela per produrre 60.000 barili di petrolio al giorno

La società privata cinese China Concord Resources Corp (CCRC) sta sviluppando due giacimenti petroliferi in Venezuela, dai quali prevede di produrre 60.000 barili al giorno (bpd) di greggio entro la fine del prossimo anno, grazie a un investimento previsto di 1 miliardo di dollari, ha dichiarato venerdì a Reuters un dirigente coinvolto nel progetto.

Gli operatori privati cinesi sono una rarità in Venezuela, dove in passato solo le grandi società statali cinesi hanno sviluppato giacimenti petroliferi.

Tuttavia, la CCRC ha firmato un contratto di condivisione della produzione ventennale con il Venezuela e sta già producendo 12.000 bpd dai due giacimenti petroliferi, Lago Cinco e Lagunillas Lago, ha dichiarato a Reuters il dirigente anonimo.

Il piano della società cinese prevede di pompare fino a 60.000 bpd dai due giacimenti entro la fine del 2026, riaprendo pozzi in disuso e sviluppandone di nuovi. Il greggio leggero proveniente dai giacimenti sarebbe destinato alla compagnia petrolifera statale venezuelana PDVSA, mentre quello pesante sarebbe spedito in Cina, secondo quanto riferito dal dirigente.

Le aziende statali cinesi hanno smesso di acquistare petrolio dal Venezuela dopo le sanzioni del 2019 imposte dal presidente Trump durante il suo primo mandato. Tuttavia, le raffinerie indipendenti cinesi sono clienti chiave del greggio venezuelano e hanno continuato a importarlo nel corso degli anni.

Anche le grandi aziende stanno evitando il Venezuela, che ha aperto le porte a società private come la CCRC.

“A causa delle sanzioni statunitensi sul settore petrolifero venezuelano, nessuna grande azienda oserebbe operare lì, offrendo opportunità a piccole società come Concord”, ha dichiarato il dirigente a Reuters.

La supermajor statunitense Chevron è una delle poche aziende petrolifere internazionali presenti in Venezuela, ora che le è stata ripristinata la licenza per operare nel Paese che detiene le maggiori riserve di greggio al mondo.

Alla fine di luglio, l’amministrazione Trump ha concesso a Chevron una deroga alle sanzioni per le sue operazioni in Venezuela, ma solo a condizione che nessun denaro proveniente da tali operazioni finisca nelle casse del governo venezuelano.