Un Gheddafi si presenta alle elezioni presidenziali in Libia

Saif al-Islam Gheddafi, figlio del defunto dittatore libico Muammar Gheddafi, potrebbe candidarsi alle prossime elezioni presidenziali nel paese nonostante sia attualmente nascosto, secondo i suoi collaboratori.

Gheddafi non è apparso pubblicamente da quando è stato catturato nel deserto libico dai ribelli nel 2011, in seguito al rovesciamento e alla successiva uccisione di suo padre. È stato condannato a morte nel 2015, ma è stato liberato due anni dopo e si è nascosto nella città nordoccidentale di Zintan.

Secondo fonti vicine a lui che hanno parlato con The Times, ora è pronto a tornare alla vita pubblica e presto rilascerà una dichiarazione in tal senso.

Hanno aggiunto che Gheddafi aveva in programma di candidarsi alle elezioni previste per il 24 dicembre, ma qualsiasi nomina sarebbe subordinata alla ratifica di una legge elettorale, che potrebbe essere utilizzata dagli oppositori per impedirgli di candidarsi.

Le fonti hanno confermato che Gheddafi – che ha confermato la sua identità al Times via telefono – ha aperto le porte ai diplomatici stranieri nel tentativo di ottenere credibilità in qualsiasi tentativo di tornare in politica.

La sua posizione politica sarebbe piuttosto vicina alla Russia ed all’Egitto, vista anche l’area dell’est della Libia, vicino al confine con l’Egitto, dove si trova ora. Nello stesso tempo diversi analisti politici pongono in luce come sia difficile una sua elezione, anche perché la sua figura viene a essere ancora divisiva per la Libia, che, comunque, non ha superato ancora completamente l’era della dittatura del padre. Comunque i suoi rapporti con i paesi occidentali che han portato alla caduta del padre non sarebbero positivi e lui ha ancora delle pendenze con le autorità internazionali, anche se ha goduto di una amnistia nel 2016.



