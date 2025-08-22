UE alla Resa: la bomba da 100 miliardi di Kiev che può far crollare l’Euro. L’analisi da “Redpill.”

L’Europa è al bivio, stretta tra una resa politica e una crisi economica senza precedenti. La recente, oggettiva anche se non giuridica, cancellazione del “Green Deal” europeo, un sacrificio sull’altare dei dazi minacciati da Trump, è solo il primo segnale di una debolezza che rischia di costarci carissimo. Questo è stato il punto di partenza dell’infuocato dibattito a “Redpill“, l’approfondimento di Nicola Porro, a cui ho partecipato insieme a Luca Bocci e Musso.

Al centro della discussione è finita la vera bomba a orologeria pronta a esplodere sui nostri conti: il riarmo. Mentre il conflitto russo-ucraino non accenna a fermarsi, Kiev avanza una richiesta shock da 100 miliardi di dollari all’Unione Europea per acquistare armi dagli Stati Uniti. Una cifra mostruosa che solleva domande drammatiche: chi pagherà? E come?

L’impatto di questa spesa, sommata agli impegni di riarmo già presi dai singoli Stati, rischia di essere devastante. Stiamo spingendo i bilanci nazionali verso il punto di rottura? Assistiamo in diretta alla fine della stabilità economica che ha sorretto l’Unione per decenni? Le fondamenta dell’Euro e della stessa UE stanno per crollare sotto il peso di una guerra finanziata a debito?

In questo scenario da incubo, emerge un’altra, inquietante domanda: esiste un anello debole? La Francia, con le sue tensioni interne e la sua posizione strategica, rischia di diventare il vaso di coccio destinato a frantumarsi per primo?

