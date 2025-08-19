Il presidente Trump ha chiarito che non invierà truppe americane per far rispettare un possibile accordo di pace in Ucraina incentrato sulle “garanzie di sicurezza”, nonostante il giorno prima sembrasse trasparire qualcosa di diverso.

In un’intervista telefonica alla Fox News martedì mattina, a Trump è stato chiesto quali garanzie potesse offrire affinché le forze americane non finissero per difendere i confini dell’Ucraina, anche dopo la fine del suo mandato. La domanda si riferiva alla sua campagna elettorale e ai primi mesi di mandato, durante i quali aveva ripetutamente promesso che non avrebbe inviato truppe sul campo in conflitti intricati all’estero.

“Avete la mia assicurazione, e io sono il presidente”, ha risposto Trump. I leader europei stanno esercitando pressioni per ottenere le più forti garanzie di sicurezza possibili per l’Ucraina, al fine di garantire che non possa mai essere attaccata in futuro, una volta raggiunto un accordo di pace.

See more 🚨CONFIRMED: No American troops are going into Ukraine: FOX NEWS: “What kind of assurances do you feel like you have that… it won’t be American boots on the ground defending that border?” TRUMP: “You have my assurance.”

pic.twitter.com/xYMSKWYffq — Benny Johnson (@bennyjohnson) August 19, 2025

Un funzionario della Casa Bianca ha inoltre confermato martedì che Trump ha definitivamente escluso il dispiegamento di forze di terra statunitensi in Ucraina, secondo quanto riportato dalla CNN.

Le garanzie di sicurezza per l’Ucraina sono state al centro dei colloqui tra Trump, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e sette leader dell’UE, tra cui il segretario generale della NATO Mark Rutte.

Gli europei vogliono chiarezza sul livello di sostegno militare che Trump è disposto a offrire per impedire alla Russia di riorganizzarsi e perseguire ulteriori avanzate territoriali dopo un potenziale accordo di pace.

Il primo ministro britannico Keir Starmer, che ieri era alla Casa Bianca insieme al presidente francese Macron, continua a promettere di esercitare pressioni per ottenere le garanzie più solide possibili.

“Passando alle prossime fasi, il primo ministro ha sottolineato che i team di pianificazione della Coalizione dei Volenterosi si riuniranno con le loro controparti statunitensi nei prossimi giorni per rafforzare ulteriormente i piani volti a fornire solide garanzie di sicurezza e preparare il dispiegamento di una forza di rassicurazione se le ostilità dovessero cessare”, ha dichiarato un portavoce di Downing Street in un comunicato.

“I leader hanno anche discusso come esercitare ulteriori pressioni – anche attraverso sanzioni – su Putin fino a quando non dimostrerà di essere pronto a intraprendere azioni serie per porre fine alla sua invasione illegale”, ha aggiunto l’ufficio di Starmer. In un certo senso, questo può essere facilmente interpretato come un tentativo da parte degli europei di sabotare attivamente la pace, poiché temono che essa venga conclusa alle condizioni di Mosca.

Inoltre, Bloomberg riferisce che “le garanzie di sicurezza per l’Ucraina saranno formalizzate nei prossimi giorni e già questa settimana, ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ai giornalisti a Lisbona dopo le riunioni virtuali della ‘Coalizione dei volenterosi’ e dei leader dell’UE.

Il presidente Putin ha ripetutamente sottolineato che la Russia non permetterà mai che soldati occidentali mettano piede in Ucraina come parte di una forza di pace o di un’entità che pattuglia le linee del fronte congelate. Almeno Trump sta dicendo che è sulla stessa lunghezza d’onda e che lo capisce perfettamente, almeno per ora. Comunque l’intervento americano potrebbe essere ad un altro livello, ad esempio con il supporto aereo al controllo dei cieli dell’Ucraina, partendo da basi situate in paesi amici.