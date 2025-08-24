Ucraina, garanzie di sicurezza stile NATO? Ecco le vere linee rosse della Russia

Ipoteticamente potrebbe accettare che la ripresa dell’attuale sostegno della NATO all’Ucraina (armi, intelligence, logistica, ecc.) in caso di un altro conflitto non supererebbe le linee rosse della Russia, ma è improbabile che scenda a compromessi sulla questione delle truppe occidentali in Ucraina una volta terminato il conflitto attuale.

L’ affermazione di Steve Witkoff secondo cui Putin avrebbe accettato che gli Stati Uniti offrissero all’Ucraina una “protezione simile all’articolo 5” durante il vertice di Anchorage, ripresa da Trump durante il vertice alla Casa Bianca con Zelensky e alcuni leader europei, solleva la questione di quale forma potrebbe assumere ipoteticamente tale protezione, se fosse vera. Supponendo, ai fini dell’analisi, che egli abbia effettivamente acconsentito, è importante chiarire esattamente cosa comporta l’articolo 5. Per cominciare, esso non obbliga gli alleati a inviare truppe se uno di essi viene attaccato.

Per il Trattato del Nord Atlantico , ogni membro deve solo intraprendere “le azioni che ritiene necessarie”, che potrebbero includere “l’uso delle forze armate”, ma non è obbligatorio. Come spiegato all’inizio di quest’anno qui dall’espero Andrew Kyribko “l’Ucraina ha probabilmente goduto dei benefici di questo principio negli ultimi tre anni, nonostante non sia membro della NATO, poiché ha ricevuto dall’alleanza tutto tranne le truppe”. Armi, intelligence, logistica e altre forme di sostegno sono già state fornite all’Ucraina nello spirito dell’articolo 5.

Potrebbe quindi essere che Putin abbia accettato che tale “protezione simile all’articolo 5” possa essere ripresa in caso di un altro conflitto senza oltrepassare le linee rosse della Russia. Sebbene la Russia si opponga alla rimilitarizzazione dell’Ucraina dopo la fine dell’ attuale conflitto , è possibile che possa accettarla come parte di un grande compromesso in cambio del raggiungimento di alcuni dei suoi altri obiettivi, come spiegato qui . Ciò che la Russia non accetta, tuttavia, è l’invio di truppe occidentali in Ucraina dopo la fine del conflitto attuale.

La portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova ha dichiarato il giorno del vertice alla Casa Bianca che “ribadiamo la nostra posizione di lunga data di inequivocabile rifiuto di qualsiasi scenario che preveda il dispiegamento di contingenti militari della NATO in Ucraina”. Non si prevede che questa posizione cambi, poiché uno dei motivi alla base dell’ operazione speciale è quello di fermare l’espansione della NATO all’interno dell’Ucraina. La presenza di truppe occidentali sul terreno dopo la fine del conflitto equivarrebbe quindi al fallimento dell’obiettivo primario della Russia e sarebbe quindi completamente inaccettabile.

Ciò sarebbe particolarmente vero se fossero dispiegate lungo la linea di contatto, ma il loro dispiegamento a ovest del Dnepr, parallelamente alla creazione di una regione “trans-dnepriana” smilitarizzata controllata da forze di pace non occidentali, come proposto qui , potrebbe ipoteticamente rappresentare un compromesso. Detto questo, la Russia preferirebbe che ci fossero solo forze di pace non occidentali, se proprio dovessero esserci. Il dispiegamento di forze militari straniere, indipendentemente dal Paese, potrebbe incoraggiare l’Ucraina a mettere in atto provocazioni sotto forma di False Flag.

Riassumendo, in ordine di ipotetica accettabilità per la Russia, le garanzie di sicurezza occidentali all’Ucraina sono le seguenti:

1) la ripresa del sostegno occidentale all’Ucraina solo se dovesse scoppiare un altro conflitto e senza alcuna forza di pace;

2) il mantenimento del sostegno occidentale, ma con forze di pace non occidentali; e

3) il mantenimento del sostegno occidentale, truppe occidentali a ovest del Dnieper e truppe non occidentali in una regione “trans-Dnieper” smilitarizzata.

La portata della smilitarizzazione dell’Ucraina e l’estensione delle garanzie di sicurezza occidentali nei suoi confronti dopo la fine del conflitto attuale sono di fondamentale importanza per la Russia al fine di impedire che l’Ucraina venga nuovamente utilizzata come trampolino di lancio per l’aggressione occidentale.

È quindi altamente improbabile che la Russia scenda a compromessi su questo tema, in particolare sullo scenario delle truppe occidentali in Ucraina. La Russia potrebbe mostrarsi più flessibile su altre questioni, ma su questa potrebbe rivelarsi irremovibile. Questo rende quindi anche completamente inutili tutte le elocubrazioni dei cosiddetti “Volenterosi”, che pensano di poter inviare truppe di garanzia sul campo. Se queste dovessero mai esserci, comunque non sarebbero soldati NATO, ma di paesi terzi, ancora tutti da identificare.