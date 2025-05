La famosa Tennessee Valley Authority (TVA) è ora la prima utility statunitense a richiedere l’autorizzazione a costruire un piccolo reattore modulare (SMR). Bisogna però dire che si tratta di una

L’ente federale ha presentato una richiesta di permesso di costruzione (CPA) alla Nuclear Regulatory Commission (NRC) degli Stati Uniti per costruire un SMR utilizzando la tecnologia BWRX-300 di GE Hitachi (GEH). L’ottenimento del permesso di costruzione è il passo successivo alla costruzione del reattore da parte della TVA presso il sito di Clinch River, vicino a Oak Ridge, nel Tennessee.

Il Presidente e Amministratore Delegato della TVA, Don Moul, ha dichiarato che ritengono in questo modo, di aprire la strada all’adozione di questa soluzione nucleare da parte di altre società di commodity pubbliche. Bisogna ricordare che TVA è una società pubblica, che viene gestita però in ottica privatistica, per cui il fatto di fungere da apripista per l’adozione degli SMR è più che ovvio.

“Il nucleare è molto affidabile, molto resistente. È privo di emissioni di carbonio”, ha dichiarato lunedì in un’intervista all’Associated Press. “È, a mio avviso, una delle fonti di generazione di più alta qualità che abbiamo”.

La TVA ha recentemente completato la revisione ambientale del progetto Clinch River. Insieme a diverse altre utility, EPC e operatori del settore, ha presentato domanda per ottenere 800 milioni di dollari di sovvenzioni federali attraverso il programma Generation III+ Small Modular Reactor del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, creato e stanziato dal Congresso nel 2024.

L’NRC ha già dichiarato che il sito di Clinch River è adatto a una nuova centrale nucleare. C’è spazio sufficiente per un totale di quattro piccoli reattori. Se l’NRC e il consiglio di amministrazione della TVA approveranno i piani per la costruzione del primo reattore, questo potrebbe entrare in funzione intorno al 2032.

La tecnologia utilizzata è quella del BWRX-300 che è già stato scelto anche in Canada per quello che dovrebbe essere il primo reattore nucleare nord americano, in Ontario. Si tratta di una soluzione nuova dal punto di vista ingegneristico, ma assolutamente non nuova concettualmente. Il BWRX-300 non è che la versione ridotta del reattore Westinghouse da 1 GW, solo rimpicciolito per poter essere definito un piccolo reattore nucleare, quindi la sua convenienza si basa esclusivamente sul fatto di essere “Modulare”, quindi costruito in fabbrica e poi installato. A questo punto bisognerà vedere se è vero.