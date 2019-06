TRUMP IN POLE POSITION PER IL SECONDO MANDATO (Salvo Empeachment)

Il professor Allan Lichtman è un docente democratico di Storia della American University che ha sviluppato un metodo, basato su 13 fattori chiave, per prevedere l’elezione del Presidente. Il metodo deve essere piuttosto efficace dato che ha azzeccato le ultime nove elezioni. Il professor LichtMan prevede che sicuramente Trump sarà eletto nel 2020,tranne che i Dem non tentino l’Empeachment sulla base delle indagini di Mueller. Però questa strada rischia di essere un boomerang visti anche i collegamenti emersi fra molti leader democratici ed i tentativi di mostrare false collusioni presidenziali.

Del resto il tasso di approvazione del Presidente è fra i più alti della sua carriera e viene a seguire l’andamento del feeling popolare sull’economia: più gli americani sentono che l’economia, soprattutto reale, sta bene , maggiore è la sua approvazione.

Il Cap/Harrys Poll indica che l’approvazione presidenziale ha raggiunto il 48% ad aprile. Un livello molto alto, anche se non ancora al 50% e, comunque , altri sondaggi indicano un leggero calo della popolarità a maggio, ma sappiamo come questi sondaggi tendano a sottovalutare il numero degli effettivi supporter del presidente, similmente a quanto accaduto nel 2016.

Trump ha aninciato che lancerà la propria candidatura ad OOrlando , FL, durante una convention repubblicana, insieme alla moglie Melania ed al vicepresidente Pence.

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2019