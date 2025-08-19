Trump dichiara guerra al voto per corrispondenza: “Lo elimineremo entro il 2026”

Il presidente Donald Trump lunedì ha promesso di eliminare il voto per corrispondenza e ha giurato di “guidare un movimento” in tal senso prima delle elezioni di medio termine del 2026.

“LE ELEZIONI NON POSSONO MAI ESSERE ONESTE CON IL VOTO PER CORRISPONDENZA, e tutti, IN PARTICOLARE I DEMOCRATICI, LO SANNO”, ha scritto Trump su Truth Social. “IO E IL PARTITO REPUBBLICANO LOTTEREMO CON TUTTE LE NOSTRE FORZE PER RIPORTARE L’ONESTA’ E L’INTEGRITÀ NELLE NOSTRE ELEZIONI”.

Ho intenzione di guidare un movimento per eliminare le VOTAZIONI PER CORRISPONDENZA e, già che ci siamo, anche le MACCHINE PER IL VOTO, altamente “imprecise”, molto costose e seriamente controverse, che costano dieci volte di più della carta filigranata, accurata e sofisticata, che è più veloce e non lascia ALCUN DUBBIO, alla fine della serata, su chi ha VINTO e chi ha PERSO le elezioni. Siamo l’unico Paese al mondo che utilizza il voto per corrispondenza. Tutti gli altri lo hanno abbandonato a causa delle MASSICCE FRODI ELETTORALI RISCONTRATE. INIZIEREMO QUESTO IMPEGNO, CHE SARÀ FORTEMENTE CONTRASTO DAI DEMOCRATICI PERCHÉ BARANO A LIVELLI MAI VISTI PRIMA, firmando un DECRETO ESECUTIVO per contribuire a portare L’ONESTÀ alle elezioni di medio termine del 2026. Ricordate, gli Stati sono solo un “agente” del governo federale nel conteggio e nella tabulazione dei voti. Devono fare ciò che il governo federale, rappresentato dal presidente degli Stati Uniti, dice loro di fare, PER IL BENE DEL NOSTRO PAESE. Con le loro ORRIBILI politiche di sinistra radicale, come le frontiere aperte, gli uomini che giocano negli sport femminili, i transgender e il “WOKE” per tutti, e molto altro ancora, i democratici sono praticamente ineleggibili senza ricorrere a questa TRUFFA completamente smentita del voto per corrispondenza. LE ELEZIONI NON POSSONO MAI ESSERE ONESTE CON IL VOTO PER CORRISPONDENZA, e tutti, IN PARTICOLARE I DEMOCRATICI, LO SANNO. IO E IL PARTITO REPUBBLICANO LOTTEREMO CON TUTTE LE NOSTRE FORZE PER RIPORTARE L’ONESTÀ E L’INTEGRITÀ NELLE NOSTRE ELEZIONI. LA FRODE DEL VOTO PER CORRISPONDENZA, CHE UTILIZZA MACCHINE PER IL VOTO CHE SONO UN DISASTRO TOTALE, DEVE FINIRE, ADESSO!!! RICORDATE, SENZA ELEZIONI EQUE E ONESTE E SENZA CONFINI FORTI E POTENTI, NON AVETE NEANCHE L’APPARENZA DI UN PAESE. GRAZIE PER L’ATTENZIONE A QUESTA QUESTIONE!!! DONALD J. TRUMP, PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D’AMERICA

L’annuncio è seguito all’incontro di Trump in Alaska con il presidente russo Vladimir Putin lo scorso fine settimana, dove Putin avrebbe detto a Trump che le elezioni del 2020 “sono state truccate perché avete il voto per corrispondenza”, secondo la successiva intervista di Trump a Sean Hannity di Fox News.

Più tardi, durante una conferenza stampa con il presidente ucraino Volodomyr Zelensky, Trump ha definito le schede elettorali per corrispondenza una “frode”.

Trump ha anche indicato lunedì che firmerà un ordine esecutivo per aiutare a revocare il voto per corrispondenza (che sarà immediatamente annullato da un giudice democratico, ma farà partire una discussione che potrà arrivare fino alla Corte Suprema) e che prenderà di mira le macchine per il voto, favorendo invece l’uso di carta con filigrana per le schede elettorali.

“Ora hanno bisogno di quei soldi per far funzionare le poste in modo che possano raccogliere tutti questi milioni e milioni di schede elettorali”, ha detto Trump a Fox Business in un’intervista del 2020. “A proposito, questi sono solo due elementi, ma se non ottengono questi due elementi, significa che non si potrà avere il voto per corrispondenza universale”.

L’uso delle schede elettorali per corrispondenza è aumentato vertiginosamente durante la pandemia di COVID-19 ed è rimasto elevato nelle elezioni successive.

Trump ha anche affermato che i democratici sono “praticamente ineleggibili” senza le schede elettorali per corrispondenza e che il voto anticipato ha dato un vantaggio ai democratici.