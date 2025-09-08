Trivellazioni cinesi nelle acque di Taiwan: la nuova strategia della “zona grigia” per isolare l’isola

La Cina sta attualmente effettuando trivellazioni illegali alla ricerca di petrolio all’interno della zona economica esclusiva di Taiwan, intensificando la campagna di aggressione di Pechino contro la sovranità dell’isola. Negli ultimi anni, la Cina ha intensificato le dimostrazioni militari nelle acque circostanti l’isola, ma le trivellazioni all’interno del territorio di Taiwan rappresentano un nuovo sviluppo che potrebbe segnalare una nuova era politica ultra-aggressiva per la politica della “Cina unica”.

Negli ultimi due mesi, “almeno 12 navi petrolifere e gasiere e strutture permanenti sono state individuate all’interno della [zona economica esclusiva] di Taiwan, tra cui una a meno di 50 km dal confine delle acque soggette a restrizioni delle isole Pratas controllate da Taiwan, oltre a diversi supporti in acciaio per piattaforme di trivellazione offshore fisse, chiamate jacket”, riferisce il Guardian. Queste infrastrutture appartengono alla China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), una delle più grandi compagnie petrolifere e del gas al mondo.

Un rapporto del think tank Jamestown Foundation con sede a Washington avverte che queste attrezzature di recente installazione potrebbero servire come mezzo per “una serie completa di scenari di coercizione, blocco, bombardamento e/o invasione” da parte della Cina contro Pratas o Taiwan.

Questa nuova tattica segna una notevole intensificazione di quella che gli esperti definiscono la strategia di guerra “ gray-zone ” della Cina nelle acque intorno a Taiwan. Le tattiche “gray-zone” si riferiscono al modello cinese di intensificare il conflitto e spingere i confini con Taiwan a proprio vantaggio strategico senza arrivare a un vero e proprio scontro armato. Negli ultimi anni, la Cina ha sfidato sempre più lo status quo nello Stretto di Taiwan, come mezzo per “contestare ripetutamente la prontezza di Taipei e dei suoi alleati a rispondere alle crisi e testare attivamente i confini del comportamento coercitivo dello Stato al di sotto della soglia di un confronto convenzionale”, secondo un’ analisi del Global Taiwan Institute.

La Cina sostiene che Taiwan, riconosciuta come nazione sovrana dalla maggior parte degli organismi governativi mondiali, appartenga alla Cina come parte della politica della “Cina unica”, che mira a rivendicare i territori che i cinesi ritengono siano stati ceduti ingiustamente. La Cina rivendica anche l’intero Mar Cinese Meridionale , anche se i tribunali internazionali dell’Aia si sono pronunciati contro questa affermazione e, in realtà, sei paesi – Cina, Taiwan, Vietnam, Filippine, Malesia e Brunei – hanno rivendicazioni legittime su parti di queste acque.

Al fine di portare avanti la sua campagna militare soft-launch contro Taiwan e il Mar Cinese Meridionale, Pechino sta attaccando il tallone d’Achille dell’isola: la sua industria energetica. Taiwan dipende in modo estremamente significativo dalle importazioni di energia per sostenere la sua sicurezza energetica nazionale, il che la rende estremamente vulnerabile ai blocchi cinesi e in forte necessità di qualsiasi risorsa petrolifera e di gas all’interno della sua zona economica esclusiva. Inoltre circondare l’isola con piattaforme cinesi ne rende più semplice l’eventuale isolamento.

Nel maggio del 2025, Taiwan ha chiuso la sua ultima centrale nucleare, mantenendo la promessa politica formulata dal Partito Democratico Progressista (DPP) sulla scia del disastro nucleare di Fukushima del 2011 in Giappone e del malcontento pubblico nei confronti dell’energia nucleare. Di conseguenza, Taiwan importa quasi il 100% del suo fabbisogno energetico, principalmente sotto forma di petrolio e gas.

Gli esperti di sicurezza internazionale avvertono da tempo dell’intensificarsi del conflitto tra Cina e Taiwan e dell’estrema fragilità dei sistemi energetici di Taiwan. All’inizio di quest’anno, il think tank Center for Strategic & International Studies (CSIS) con sede a Washington, D.C. ha condotto 26 diversi giochi di guerra per modellare esattamente come potrebbe svolgersi un blocco cinese di Taiwan. Sebbene gli scenari varino ampiamente, c’è un filo conduttore chiaro in tutti loro: la prognosi è infausta.