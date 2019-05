TRIA E’ RINSAVITO? Finalmente si parla di gestione coordinata del debito e di monetizzazione

Oggi c’è stato un colpo di scena, e neanche troppo piccolo. Finalmente a livello di Ministero dell’Economia si è aperta la strada, almeno ad un livello teorico, alla discussione della gestione congiunta del debito con la banca centrale, al fine di controllare gli interessi e permettere il finanziamento degli investimenti e della crescita.

Vediamo cosa ha detto prendendo la notizia da Ansa:

“Credo sia venuto il momento di affrontare il tabù della monetizzazione”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, a proposito dell’Eurozona e della possibilità di un “finanziamento in moneta del deficit”, ovvero l’intervento diretto della Banca centrale nelle emissioni, pur ricordando che ciò richiederebbe una difficile revisione dello Statuto della Bce. Tria, al Global Sustainability Forum della Luiss, ha parlato di un “sovranismo nordico” che impedisce il rilancio del bilancio Ue.

Già solo l’uso di queste parole “Monetizzazione”, “Finanziamento della moneta in Deficit”, ed attacco al “Sovranismo Nordico” sono una cosa incredibile, esotica, di un coraggio inaudito nel governo italiano, anche se assolutamente, totalmente, ovvie. Abbiamo scritto un milione di volte su questo tema, mostrando come non ci sia nessun problema dal punto di vista inflattivo, come dimostra il caso del Giappone, perchè il nostro sistema, è ben lontano dalla piena occupazione e non c’è alcun pericolo di spirale inflazionistica, mentre, al contrario, non c’è possibilità di ridurre spread e debito senza l’intervento della banca centrale.

Una soluzione esattamente opposta a quella decantata dagli ordoliberisti tedeschi e giustamente Tria parla di “Sovranismo nordico”, perchè la continua assurda ed assillante volontà di affermare le politiche superliberali, in cui nulla è garantito, nè le banche, nè il debito, ma tutto è a rischio ed ha un prezzo. Chiaramente su questo punto non ci sarà mai una convergenza di volontà europee, anche se non costerebbe nulla alla Germania, anzi le porterebbe dei forti vantaggi. Purtroppo l’ideologia supera qualsiasi logica, sociale e politica. Comunque, forse, abbiamo fatto un primo passo.



