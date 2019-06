trading online nel mondo dei social

Molti oggi sanno cosa significhi trading online e quali siano le opportunità di questo tipo di investimento. Meno invece hanno conoscenza del social trading, nonostante si possa dire che viviamo nell’epoca dei social. Attraverso le piattaforme di social trading è possibile considerare questo tipo di attività in modo del tutto innovativo, copiando l’attività di altri trader e guadagnando in modo elevato ogni giorno. A quanto si dice su eToro, questa piattaforma sta facendo del social trading e del copy trading il proprio cavallo di battaglia.

Cosa si intende per social trading

Tutti al giorno d’oggi sanno cosa sia una piattaforma social; trasponendo questo concetto al mondo del trading si ottiene un sito che permette ai propri iscritti di pubblicare i propri successi, o magari anche i fallimenti, per quanto riguarda gli investimenti, oltre che a contattare altri iscritti per familiarizzare. In pratica è un social come quelli che tutti conoscono, dedicato però al trading online. Da questo tipo di possibilità deriva direttamente quella del copy trading. In pratica, visto che possono visualizzare le attività di altri soggetti che prendono parte al social, ho anche la possibilità di svolgere le loro medesime attività quotidiane per quanto riguarda gli investimenti.

Come fare copy trading

Solo alcune piattaforme di trading oggi propongono ai propri clienti la possibilità di fare copy trading. Basta scegliere un trader di successo e indicare che lo si vuole imitare. Non è necessario farlo in tutto e per tutto, nel senso che si può porre un limite alla spesa quotidiana, o anche al numero di speculazioni da copiare. Ovviamente meglio si sceglie il trader da imitare e maggiori saranno le opportunità di guadagno. Altrettanto ovviamente, se per qualche malaugurato evento decidiamo di copiare un trader di successo proprio il giorno in cui fallisce tutte le sue scelte, non lo potremo incolpare di ciò che è avvenuto e nemmeno potremo richiedere a lui un risarcimento. Solitamente chi fa copy trading utilizza questo metodo per accumulare fondi per i propri investimenti. Quindi usano questo tipo di investimento solo nelle ore in cui non hanno la possibilità di dedicarsi al trading online.

I vantaggi del copy trading

I vantaggi di questo tipo di possibilità sono innegabili; in pratica si può guadagnare anche senza connettersi a internet, quindi magari mentre si è in palestra o a cena con gli amici. Oltre a questo il copy trading ci permette di visualizzare tutte le operazioni di un altro trader, se abbiamo scelto con oculatezza potremo cercare di carpire il metodo che utilizza per scegliere le speculazioni più interessanti o per decidere come investire. Per un trader alle prime armi è di certo un buon modo per apprendere nozioni che non potrebbe trovare in nessun altro posto. Chiaramente ci sono anche dei rischi, per questo è importante evitare di investire cifre troppo ingenti con il copy trading, limitando ad esempio la spesa quotidiana. Allo stesso tempo è poi importante anche continuare con i propri investimenti, in modo da mantenere il controllo sulla situazione.