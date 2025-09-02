Titolo: Kim Jong Un a Pechino: il nuovo asse con Cina e Russia che sfida Trump e Corea del Sud

Il leader nordcoreano Kim Jong Un è in Cina per una visita di alto profilo, un raro passo oltre i confini del suo Paese per incontri previsti con il presidente Xi Jinping e il suo omologo russo, Vladimir Putin.

Il viaggio potrebbe essere il tentativo di Kim di “formalizzare” i legami con i due principali alleati di Pyongyang e, potenzialmente, di svolgere un ruolo più importante sulla scena internazionale, secondo gli esperti.

Perché questo viaggio?

Mercoledì Pechino ospiterà una grande parata militare per celebrare l’80° anniversario della resa del Giappone nella seconda guerra mondiale. Kim e Putin sono tra gli oltre 25 leader mondiali che parteciperanno all’evento, segnando la prima volta che i due uomini appariranno insieme a Xi allo stesso evento.

La loro presenza “formalizza al pubblico il rapporto trilaterale tra Cina, Russia e Corea del Nord”, ha dichiarato all’AFP Soo Kim, consulente di rischio geopolitico ed ex analista della CIA.

“Quale modo migliore per inviare un messaggio visivo al resto del mondo, in particolare agli Stati Uniti, al Giappone e alla Corea del Sud, che questo è davvero il rapporto trilaterale con cui devono confrontarsi?”, ha affermato l’esperto.

Kim Jong-un si muovoe molto raramente, anche perché è noto che non usa quasi mai l’aereo, per questioni di sicurezza, e si muove solo con un treno personale corazzato.

COsa significa questo viaggio?

La Corea del Nord, dotata di armi nucleari, e la Russia sono alleati tradizionali che si sono avvicinati da quando Putin ha lanciato l’invasione su larga scala dell’Ucraina nel 2022, con Kim che ha inviato armi e migliaia di soldati per aiutare Mosca.

“Questo non solo ha fatto guadagnare a Kim una posizione privilegiata con Putin, ma lo ha anche aiutato a rafforzare il suo posizionamento globale”, ha continuato l’esperto.

Approfondendo la cooperazione militare con la Russia, il leader nordcoreano è riuscito a “emergere” dall’isolamento globale dopo anni di pesanti sanzioni guidate dall’ONU sui suoi programmi di armamento vietati, ha affermato.

La Cina è l’altro grande sostenitore di Pyongyang e non ha mai denunciato la guerra in Ucraina, attirandosi le critiche delle nazioni occidentali che la accusano di sostenere tacitamente la Russia.

La parata è “un teatro politico di altissimo livello… il messaggio principale è la solidarietà politica di questo nuovo asse”, ha detto all’AFP Seong-Hyon Lee, ricercatore ospite e associato presso l’Asia Center dell’Università di Harvard.

Per Xi, il grande spettacolo “consolida il suo ruolo di leader indiscusso della coalizione anti-occidentale”, ha detto Lee, aggiungendo che “distrugge anche la narrativa dell’isolamento diplomatico (di Putin)”.

Qual è il significato dell’incontro per Kim

Kim ha goduto di un breve periodo di diplomazia internazionale di alto profilo a partire dal 2018, incontrando più volte il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e l’allora presidente sudcoreano Moon Jae-in, ma si è ritirato dalla scena mondiale dopo il fallimento del vertice con Trump ad Hanoi, in Vietnam, nel 2019.

Kim è rimasto in Corea del Nord per tutta la durata della pandemia di COVID-19, ma ha incontrato Putin nell’estremo oriente russo nel 2023.

Sebbene il nonno di Kim, il leader fondatore della Corea del Nord Kim Il Sung, abbia perseguito attivamente la diplomazia globale, suo padre e predecessore Kim Jong Il era significativamente più riservato, ha affermato Cheong Seong-chang dell’Istituto Sejong di Seul.

Il viaggio di Kim Jong Un a Pechino potrebbe segnalare che, “come suo nonno… ora diventerà più attivo nella diplomazia estera”, ha detto Cheong.

Xi dovrebbe anche visitare la Corea del Sud alla fine dell’anno per un importante vertice, e il viaggio di Kim potrebbe segnalare un tentativo di contrastare il miglioramento dei rapporti tra il leader cinese e il nuovo presidente di Seoul, Lee Jae Myung.

Il suo viaggio in Cina dimostra che Kim “si sente più a suo agio e sicuro di sé grazie al rafforzamento dei legami tra Russia e Corea del Nord”, ha dichiarato all’AFP Andrew Yeo, professore di politica alla Catholic University of America di Washington.

La posizione di Trump

La parata cinese arriva mentre Trump intensifica gli sforzi per mediare la pace tra Russia e Ucraina.

Trump, che ha incontrato Kim tre volte e una volta ha persino affermato che si erano “innamorati”, ha espresso la speranza di incontrarlo nuovamente.

Dopo il fallimento del vertice del 2019, Pyongyang si è dichiarata uno Stato nucleare “irreversibile” e recentemente ha respinto qualsiasi suggerimento di migliorare i rapporti con Lee di Seul.

Putin potrebbe persino “fungere da utile intermediario (tra) Kim e Trump”, ha dichiarato all’AFP Vladimir Tikhonov, professore di Studi coreani all’Università di Oslo.

“Putin è stato incriminato per crimini di guerra, ma è anche forse l’unico detentore di potere contemporaneo di cui sia Trump che Kim si fidano”, ha affermato.

Se il viaggio di Kim a Pechino avrà successo, potrebbe aiutarlo a ottenere future affermazioni diplomatiche, ha affermato Lim Eul-chul, professore presso l’Istituto di studi sull’Estremo Oriente dell’Università Kyungnam della Corea del Sud.

Ciò apre la possibilità di una “visita reciproca” di Xi a Pyongyang in occasione di un importante anniversario in ottobre, ha dichiarato Lim all’AFP.

Ora che Putin e Xi sostengono Kim, “i calcoli di Trump cambiano completamente”, ha affermato Lee di Harvard.

“Le garanzie di sicurezza fornite da questa nuova relazione trilaterale rendono di fatto non negoziabile l’arsenale nucleare della Corea del Nord”, ha affermato.

“Kim non è più solo un destinatario di aiuti. È riuscito a trasformare il suo potere di disturbo in rilevanza strategica”. Un fattore di cui TRump dovrà tenere conto, e con lui Giappone e Corea del Sud.