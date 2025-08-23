Terre rare: il controllo di Pechino si stringe anche sulle importazioni.

Venerdì la Cina ha annunciato norme più severe per l’estrazione e la lavorazione delle terre rare, estendendo i controlli ai minerali importati e imponendo alle imprese di segnalare mensilmente il flusso di materiali strategici.

Le norme sono state pubblicate come linee guida per l’attuazione del regolamento nazionale sulla gestione delle terre rare, entrato in vigore a ottobre. Le norme specificano che il sistema di quote cinese si applica non solo ai materiali prodotti sul territorio nazionale, ma anche a quelli provenienti dall’estero per la raffinazione, un cambiamento che alcuni temono possa esercitare un’ulteriore pressione sull’offerta globale.

Secondo il documento pubblicato da tre dipartimenti guidati dal Ministero dell’Industria e dell’Information Technology (MIIT), le imprese produttrici di terre rare devono, entro il 10 di ogni mese, inserire i dati relativi al flusso di prodotti di terre rare del mese precedente in un sistema informativo di nuova istituzione.

L’ultima mossa è arrivata mentre la Cina, il più grande produttore e raffinatore mondiale di terre rare, rafforza il controllo sulla produzione e l’esportazione di questi materiali critici, ampiamente utilizzati in prodotti high-tech che vanno dagli smartphone ai veicoli elettrici.

Il documento, con effetto immediato, fornisce linee guida dettagliate su come le agenzie governative dovrebbero gestire le quote per le aziende designate e rendere tracciabile il flusso dei prodotti di terre rare.

In un’interpretazione delle nuove norme, il MIIT ha osservato che le terre rare sono importanti risorse minerarie strategiche e che i cambiamenti nel settore hanno reso le norme precedenti non più adeguate alle esigenze attuali.

Gli elementi delle terre rare sono considerati una carta negoziale fondamentale per Pechino nei negoziati commerciali con Washington.

Come negli anni passati, Pechino ha assegnato una serie iniziale di quote a due produttori di terre rare per quest’anno. Tuttavia, questa volta non ha rivelato i dettagli della decisione, una mossa vista come una strategia deliberata nel contesto della guerra commerciale, secondo quanto riportato dai media continentali.

“Rispetto al precedente sistema di quote, che regolava solo le materie prime nazionali, le nuove misure regolano esplicitamente quelle importate, rafforzando ulteriormente il controllo della Cina sulla catena di approvvigionamento delle terre rare”, ha affermato Li Chao, capo analista di Guojin Securities, in un rapporto di ricerca pubblicato a febbraio, quando le misure sono state sottoposte a consultazione pubblica.

Nella prima metà del 2025, la Cina ha importato 38.600 tonnellate di vari prodotti di fusione e separazione di terre rare, con un calo su base annua di oltre il 12%, secondo i dati doganali cinesi.

Le importazioni di magneti permanenti in terre rare – potenti magneti permanenti realizzati con leghe di elementi rari ampiamente utilizzati nei telefoni cellulari e nei robot – hanno raggiunto 1.056 tonnellate nella prima metà dell’anno, con un aumento dell’11% su base annua.

Secondo i dati dell’Agenzia internazionale per l’energia, la Cina, paese con le risorse di terre rare più abbondanti al mondo, nel 2023 ha rappresentato oltre il 60% della produzione mondiale di minerali di terre rare.

Negli ultimi decenni il paese ha acquisito il controllo delle tecnologie chiave nell’industria delle terre rare, aumentando le importazioni di materie prime dall’estero ed esportando prodotti altamente trasformati.

Da gennaio a giugno, le esportazioni cumulative della Cina di prodotti di fusione e separazione di terre rare hanno raggiunto un totale di 32.000 tonnellate, con un aumento dell’11,3% su base annua. Le esportazioni di materiali magnetici permanenti di terre rare hanno raggiunto le 22.000 tonnellate, in calo del 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Gli USA stanno cercando di rendersi indipendenti dalle forniture di terre rare cinesi, anche con una serie di importanti investimenti e garantendo prezzi minimi ai produttori e raffinatori o giungendo ad acquisire quote nelle imprese impegnate nel settore.