Tasse USA sulle navi cinesi: le rotte globali stanno già cambiando

Un vasto piano statunitense per imporre pesanti tasse portuali alle navi costruite e di proprietà cinese sta rimodellando le rotte marittime globali, con molte compagnie di navigazione che hanno già ritirato tali navi dai porti americani mesi prima dell’entrata in vigore della politica.

Secondo la società di consulenza marittima londinese Drewry, riportata da Nikkei, entro ottobre non più del 5% delle navi portacontainer che fanno scalo nei porti statunitensi sarà di costruzione cinese, in calo rispetto a quasi il 20% di inizio anno. “Prevediamo che la fuga delle navi costruite in Cina accelererà con l’avvicinarsi di ottobre”, ha dichiarato a Nikkei Asia l’amministratore delegato di Drewry, Philip Damas. La misura dell’amministrazione Trump, che entrerà in vigore il 14 ottobre, addebiterà alle navi di proprietà o gestite da cinesi 50 dollari per tonnellata netta di capacità di carico per ogni scalo portuale, fino a cinque volte l’anno.

La tassa è destinata a salire a 180 dollari entro il 2028. Le navi semplicemente costruite in Cina ma gestite da vettori non cinesi dovranno affrontare tasse più basse, ma comunque significative, a partire da 18 dollari per tonnellata netta o 120 dollari per container, a seconda di quale sia l’importo più alto. Il Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti sostiene che le tasse contribuiranno a livellare il campo di gioco contro la Cina, le cui politiche sostenute dallo stato l’hanno proiettata in cima all’industria navale globale, lasciando indietro la Corea del Sud e il Giappone. Il colosso marittimo cinese Cosco ha condannato le accuse definendole “discriminatorie”.

I dati di Drewry mostrano che tra la fine di maggio e la fine di luglio, il numero di navi di costruzione cinese che servono le rotte commerciali Asia-Costa occidentale degli Stati Uniti, Asia-Costa orientale degli Stati Uniti e transatlantiche è diminuito di circa l’8%.

Secondo quanto riferito, i vettori stanno valutando scambi di navi basati su alleanze per sostituire le navi costruite in Cina con quelle di altri paesi, sebbene gli esperti del settore notino che tali accordi possono essere complicati e meno efficienti. John McCown, un veterano della navigazione statunitense e membro del Center for Maritime Strategy, ha dichiarato a Nikkei Asia che le tasse sarebbero un “killer” per i vettori se assorbite direttamente, costringendoli ad aumentare le tariffe e a rischiare di perdere competitività. Ha previsto che la questione diventerà parte dei negoziati tariffari in corso tra Stati Uniti e Cina, che sono attualmente in una tregua fino al 10 novembre. Anche se la politica potrebbe ancora cambiare prima della sua data di inizio di ottobre, gli operatori del settore rimangono in una corsa per adattarsi, scambiando navi, reindirizzando flotte e calcolando se il costo della conformità superi il rischio di perdere l’accesso al mercato statunitense.

Se le trattative non avranno successo avremo portacontainer cinesi che si dirigono ovunque, tranne che dalla Cina agli USA; una delle rotte più importanti.