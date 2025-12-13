Stipendi Globali 2025: la Svizzera domina, l’America frena e Varsavia ormai aggancia Roma

La mappa dei salari nelle grandi città del mondo mostra un Occidente a due velocità e l’ascesa impetuosa dell’Est Europa. Mentre Zurigo e Ginevra restano irraggiungibili, il dato che deve far riflettere è il boom della Polonia.

Se volete capire dove sta andando il mondo, guardate le buste paga. Non quelle promesse dalla politica, ma quelle reali, nette, che finiscono nelle tasche dei lavoratori nelle grandi metropoli globali. L’ultima visualizzazione basata sui dati Numbeo e rielaborata da Deutsche Bank ci offre una fotografia del 2025 che è, al tempo stesso, una conferma e un avvertimento. La conferma è che la Svizzera resta un’isola felice (e costosa); l’avvertimento, ben più amaro per noi, è che la dinamicità dell’Est Europa sta ridisegnando la geografia del benessere, con Varsavia che ormai guarda Roma dritta negli occhi. Eccovi la classifica in infografica di Visual Capitalist:

I “Paperoni” e la frenata americana

In vetta alla classifica non ci sono sorprese. Nel 2025, la Svizzera occupa i primi due gradini del podio globale:

Ginevra: $7.984 mensili

$7.984 mensili Zurigo: $7.788 mensili

Seguono gli Stati Uniti, con San Francisco ($7.092), New York ($5.128) e Boston ($5.940). Tuttavia, c’è un dato che stona. Rispetto al 2020, le metropoli americane mostrano il fiato corto. San Francisco ha registrato un calo del 10,6% in termini nominali, e New York addirittura del 14,9%.

Come si spiega? Probabilmente è l’effetto combinato di un mercato del lavoro post-pandemico che ha visto i grandi percettori di reddito spostarsi altrove (remote working) o cambiare la struttura della loro retribuzione (più bonus e stock option, meno salario base fisso catturato da queste statistiche). Resta il fatto che l’eldorado americano, almeno sulla carta, appare meno brillante di cinque anni fa.

Chi sale e chi scende: il fattore valuta

Analizzare i salari in dollari significa anche analizzare la forza delle valute. Se il tuo stipendio in valuta locale sale, ma la moneta crolla rispetto al biglietto verde, sembrerai più povero.

Il crollo del Cairo: La capitale egiziana ha visto i salari in dollari crollare del 40,1% (a soli $165 al mese), complice la svalutazione del 66% della sterlina egiziana.

La capitale egiziana ha visto i salari in dollari crollare del 40,1% (a soli $165 al mese), complice la svalutazione del 66% della sterlina egiziana. Il caso Tokyo: Anche il Giappone, economia avanzata, soffre. Tokyo segna un -13,1%, vittima della debolezza cronica dello Yen (-30% sul dollaro dal 2020).

Il boom dell’Est e il sorpasso su Roma

Il dato politicamente ed economicamente più rilevante per noi europei, però, arriva dall’Est. Mentre l’Europa occidentale si crogiola in una stagnazione compiacente, città come Varsavia (+95,3%) e Istanbul (+94,5%) hanno quasi raddoppiato i loro salari nominali in dollari in soli cinque anni.

Ecco una tabella riassuntiva delle dinamiche più interessanti:

Città Salario Mensile 2025 (USD) Variazione 2020-2025 Ginevra $7.984 +$1.608 San Francisco $7.092 -10,6% Lussemburgo $6.156 +$1.721 Varsavia In forte ascesa +95,3% Il Cairo $165 -40,1%

Questo +95% di Varsavia non è solo statistica. Significa che la capitale polacca, partita da basi più basse, ha ingranato la quarta. La dinamicità dell’economia polacca, fatta di investimenti, industria e un fisco spesso più amichevole, ha portato le retribuzioni a livelli che ormai tallonano, e in certi settori superano, quelli di una Roma ferma al palo.

Se in Italia il dibattito è fermo ai bonus a pioggia, a Varsavia si produce ricchezza. Il costo della vita è salito anche lì, certo, ma la crescita dei salari nominali suggerisce un’economia che “tira”, contrariamente alla calma piatta del Mediterraneo. È la dimostrazione plastica di come l’Europa a due velocità si stia invertendo: la vecchia locomotiva arranca, i nuovi vagoni corrono.

Conclusioni

I dati vanno presi con le pinze (Numbeo si basa su dati crowdsourced), ma la tendenza è chiara. Esiste un club ristretto di città globali dove gli stipendi volano per compensare costi della vita proibitivi, e un vasto mondo emergente che cerca di colmare il gap. In mezzo, c’è chi rischia di scivolare indietro. Vedere Varsavia competere con le nostre capitali non dovrebbe suscitare invidia, ma una seria riflessione sulle nostre politiche economiche degli ultimi vent’anni.

Domande e risposte

Perché gli stipendi di città ricche come New York e San Francisco sono diminuiti?

Il calo è in parte dovuto a dinamiche post-pandemia. Molti lavoratori ad alto reddito si sono trasferiti fuori dalle metropoli grazie al lavoro da remoto, abbassando la media cittadina. Inoltre, i dati potrebbero non catturare completamente forme di retribuzione variabili come bonus, azioni e benefit, che costituiscono una parte rilevante del compenso nel settore tech e finanziario. Infine, il “mix” di chi risponde ai sondaggi (crowdsourcing) può influenzare il risultato finale.

Il boom di Varsavia significa che i polacchi sono ricchi come gli svizzeri?

No, non ancora. L’aumento del 95% parte da una base molto più bassa rispetto alla Svizzera o agli USA. Tuttavia, indica una convergenza rapida. Significa che il potere d’acquisto e il tenore di vita a Varsavia stanno crescendo a ritmi che l’Europa occidentale non vede da decenni. È un segnale di vitalità economica, attrazione di investimenti esteri e un mercato del lavoro in forte espansione, al contrario della stagnazione italiana.

I dati tengono conto dell’inflazione?

No, i valori presentati sono nominali e in dollari USA. Questo è un dettaglio tecnico fondamentale: la “crescita” include l’effetto dell’inflazione (che alza i salari ma anche i prezzi) e le fluttuazioni del cambio. Se una città ha avuto un’alta inflazione ma la sua moneta ha tenuto rispetto al dollaro, il salario in dollari sembra esploso. Tuttavia, un aumento del 95% come quello di Varsavia supera di gran lunga la semplice inflazione fisiologica, indicando una crescita reale.

Link informativi:

Per i dati originali e le visualizzazioni complete, si consiglia di consultare l’app Voronoi di Visual Capitalist.

di Visual Capitalist. Fonte dati grezzi: Numbeo (database globale sui costi della vita).1