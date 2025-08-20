Stipendi dei CEO: +7,7% in un anno, il doppio dei lavoratori, Quello di Starbucks guadagna 6.666 il lavoratore medio. Il divario è insostenibile?

Gli stipendi degli amministratori delegati delle aziende dell’indice S&P 500, il principale indicatore del mercato azionario statunitense, sono aumentati del 7,7% lo scorso anno . La retribuzione totale mediana per i dirigenti di Wall Street ha raggiunto i 19 milioni di dollari lo scorso anno. L’aumento è stato superiore al 7,2% previsto per il 2023, secondo Farient Advisors, una società di consulenza sulla retribuzione, e ha segnato il ritmo di crescita più rapido dall’aumento dell’11,5% registrato nel 2021.

Questi dati contrastano nettamente con quelli relativi ai lavoratori nel loro complesso . La retribuzione totale per l’intera forza lavoro statunitense è aumentata del 3,6% nei 12 mesi terminati a dicembre 2024, secondo il Bureau of Labor Statistics (BLS). Anche il tasso di apprezzamento retributivo per i dirigenti senior supera di gran lunga l’inflazione nel Paese, che era del 3% nel 2024. “Continuiamo a vedere aumenti retributivi dei dirigenti superiori al tasso di inflazione, così come superiori a quelli dei tipici dipendenti entry-level”, osserva Eric Hoffmann, direttore dei dati di Farient Advisors, come riportato dal Financial Times .

Tutto ciò ha ampliato un divario da tempo dibattuto negli Stati Uniti. Il livello retributivo dei dirigenti dell’indice S&P 500 è stato oggetto di analisi da parte di gruppi che si chiedono se non stia aggravando le disuguaglianze . L’American Federation of Labor e il Congress of Industrial Organizations, un sindacato nazionale, hanno delineato pacchetti retributivi specifici.

Il CEO di Starbucks, Brian Niccol, si è classificato al secondo posto con 95,8 milioni di dollari di compensi totali lo scorso anno, per lo più in azioni. Il suo pacchetto retributivo includeva un bonus alla firma di 5 milioni di dollari e due concessioni azionarie una tantum da 75 a 80 milioni di dollari per coprire la liquidità persa e le azioni non acquisite accumulate durante la gestione di Chipotle.

Lo scorso anno, lo stipendio annuo di Niccol era oltre 6.666 volte superiore alla retribuzione complessiva di un dipendente medio , un cameriere part-time, che guadagna circa 15.000 dollari all’anno, secondo i documenti aziendali. “Stiamo assistendo a una crescente disuguaglianza di reddito in questo Paese e sta diventando sempre più difficile per i lavoratori arrivare a fine mese”, lamenta Carin Zelenko, direttore delle strategie di capitale per l’AFL-CIO.

Secondo i dati forniti da MyLogIQ, l‘amministratore delegato più pagato nell’indice S&P 500 lo scorso anno è stato Rick Smith del produttore di pistole Taser Axon Enterprise , che ha guadagnato 164,5 milioni di dollari, per lo più da concessioni azionarie dopo aver raggiunto obiettivi nel corso di diversi anni.

Tuttavia, un rapporto retributivo più elevato tra dipendenti e CEO può anche riflettere il modello di business di un’azienda. Un responsabile delle vendite al dettaglio avrà probabilmente un rapporto retributivo più elevato rispetto a un CEO del settore tecnologico, che in genere assume ingegneri a tempo pieno.

Infatti, Nvidia , l’azienda statunitense più preziosa, ha un rapporto medio tra retribuzione CEO e retribuzione dipendente di 166 a 1 , con uno stipendio medio di 301.233 dollari per dipendente, rispetto a uno stipendio totale di 49,9 milioni di dollari per il CEO Jensen Huang nel 2024.

Questa tendenza non si limita agli Stati Uniti. Nel Regno Unito , la retribuzione media dei CEO delle 100 aziende più quotate alla Borsa di Londra è aumentata del 6,8%, raggiungendo i 4,58 milioni di sterline nel 2024-25 rispetto all’anno precedente, secondo l’indagine annuale dell’High Pay Centre pubblicata domenica. Si tratta del livello più alto mai registrato e del quarto anno consecutivo di aumento delle retribuzioni dei dirigenti.

Sarah Anderson, direttrice del progetto di economia globale presso il gruppo di ricerca no-profit Institute for Policy Studies, sottolinea che il crescente divario retributivo tra i CEO è dannoso per la democrazia . Questo divario retributivo è un fattore chiave della crescente disuguaglianza e della concentrazione della ricchezza ai vertici, sostiene. “Stiamo assistendo a prove crescenti dell’eccessiva influenza degli ultra-ricchi nel nostro sistema politico”, ha dichiarato al Financial Times .

Nonostante il dibattito di fondo, il sostegno degli azionisti a questi pacchetti retributivi per i dirigenti è rimasto finora forte. ISS-Corporate ha rivelato che il sostegno mediano degli azionisti ai pacchetti retributivi per i dirigenti si è mantenuto tra il 92,4% e il 92,6% negli ultimi cinque anni. Alla fine agli azionisti interessa , spesso, l’utile a breve termine, e premiano chi ritengono glielo possa far avere, senza cosndierare che spesso il dividendo è figlio o del caso, o di scelte che, nel medio periodo, si riveleranno disastrose.