Stiamo entrando in un periodo di scarsità di petrolio?

posted by Leoniero Dertona

L’amministratore delegato e presidente di Halliburton, Jeff Miller, ha fatto scalpore questa settimana prevedendo che il mondo dovrà affrontare un periodo di scarsità di petrolio nei commenti al World Petroleum Congress di Houston, in Texas.

“Penso che per la prima volta da molto tempo vedremo un acquirente alla ricerca di un barile di petrolio, al contrario di un barile di petrolio alla ricerca di un acquirente“, ha affermato Miller.

Dal 2014, l’industria petrolifera ha generalmente ridotto l’enfasi sulla costruzione di nuove infrastrutture a fronte dei prezzi bassi. Però questo calo degli investimenti ha condotto a una situazione di crisi in cui il la domanda di petrolio è molto superiore all’offerta. Del resto l’andamento degli investimenti nel settore petrolifero è chiaro: nel 2019 gli investimenti nel settore erano pari a 525 miliardi di dollari, nel 2021 saranno pari a 341 miliardi di dollari. Con l’effetto ritardato degli investimenti sulla produzione appare chiaro che un futuro di scarso petrolio è assicurato.

Alcuni analisti hanno ipotizzato che è sempre più probabile che i prezzi del petrolio saliranno presto a $ 100 al barile, un prezzo mai visto negli ultimi sette anni e che ha un serio potenziale per perturbare l’economia. Si parla di picchi di prezzo anche superiori ai 125 dollari al barile.

Un ulteriore fattore che contribuisce alla prevista scarsità di petrolio è una carenza di manodopera nell’industria dei combustibili fossili che supera quella dell’economia generale.

La diffusa percezione che i combustibili fossili saranno esclusi dal futuro dell’energia e dei trasporti rende le carriere a lungo termine nel settore petrolifero poco attraenti per i giovani lavoratori, con molti lavoratori del petrolio che cercano di passare alle energie rinnovabili o di lasciare completamente l’industria energetica.

Un recente sondaggio ha rivelato che il 43% dei dipendenti dell’industria petrolifera ha cercato di passare ad altri settori nei prossimi cinque anni, come riportato da Reuters.

Mentre i dipendenti del baby boom vanno in pensione, l’industria fatica a sostituirli con giovani lavoratori, che considerano l’industria petrolifera sfavorevole alle carriere a lungo termine a causa delle preoccupazioni sui modelli di cambiamento climatico e della pressione di politici, ambientalisti e investitori per la transizione verso le energie rinnovabili fonti.

È probabile che questa combinazione di sottoinvestimenti infrastrutturali e carenza di manodopera si traduca in un’offerta di petrolio ridotta per soddisfare la domanda, con conseguente aumento dei prezzi e possibili carenze.

Con l’estrazione del petrolio che avviene in un significativo ritardo rispetto agli investimenti industriali e la carenza di competenze nell’industria del lavoro che non mostra segni di cedimento, ci sono ragioni principali per credere che qualsiasi scarsità di forniture di petrolio potrebbe durare a lungo nel futuro.



