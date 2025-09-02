Analisi e studi
Spagna, luci e ombre sul mercato del lavoro: più disoccupati ad agosto, ma un dato resta da record
I dati di agosto 2025 sul lavoro in Spagna rivelano un quadro a due facce. La disoccupazione aumenta più del previsto (+21.905) per la fine dei contratti stagionali e il numero di lavoratori attivi cala ai minimi dal 2019. Tuttavia, il numero complessivo di disoccupati registrati si mantiene su un minimo storico dal 2007. Un segnale d’allarme o una semplice fluttuazione? L’analisi completa.
Nel calendario del mercato del lavoro, agosto rappresenta la fine dell’estate anche in Spagna, quindi i dati sulla disoccupazione registrata sono tipicamente negativi, per la fine dei lavori stagionali.
Agosto 2025 non ha fatto eccezione a questa regola in Spagna, anzi, il trend è perfino peggiorato: la disoccupazione è aumentata di 21.905 persone, contro un’attesa di 14.900, e questo significa un auemnto dello 0,9% nel numero di senza lavoro. Ecco il relativo grafico:
Questo incremento è quasi interamente dovuto al settore dei servizi, per la fine dei lavori stagionali estivi. Il numero più preoccupante è però quello dei quasi 200.000 lavoratori in media in meno, che portano il numero totale di lavoratori regolarmente registrati a 21.666.203, il peggior numero dal 2019 e battendo il record negativo del 2024. Nonostante questo il numero di lavoratori disoccupati iscritti alle liste di collocamento è stabile a 2.426.511, un livello basso, un record dal 2007.
Quindi in generale la Spagna presenta un numero di disoccupari sotto controllo, ma cala il numero dei lavoratori, quindi della popolazione attiva, anche se per ora ci sono solo delle variazioni minime e non ci sono ancora i segnali preoccupanti che, invece, si vedono in Germania.
