Sostenibilità certificata: come Grivan Group rispetta ISO 14001 e SA8000

In un’epoca in cui le aziende sono chiamate a rendere conto non solo dei loro risultati economici ma anche del loro impatto sociale e ambientale, Grivan Group ha scelto di porsi all’avanguardia.

Oltre a investire in tecnologie efficienti, il gruppo ha aderito a standard internazionali che certificano il suo impegno: la ISO 14001 per la gestione ambientale e la SA8000 per la responsabilità sociale. Queste certificazioni dimostrano che sostenibilità e qualità sono parte integrante della cultura aziendale.

ISO 14001: il sistema di gestione ambientale per Grivan Group

La ISO 14001 è lo standard più conosciuto a livello mondiale per i sistemi di gestione ambientale. Fornisce linee guida per identificare, monitorare e ridurre gli impatti ambientali delle attività di un’organizzazione.

Per Grivan Group, la certificazione si traduce in un’analisi accurata di tutti i processi, dalla progettazione alla produzione, con l’obiettivo di ridurre emissioni, consumi di acqua ed energia e generazione di rifiuti. Ogni nuovo impianto viene progettato tenendo conto del ciclo di vita dei materiali e della possibilità di riciclo.

SA8000: responsabilità sociale e diritti umani

La SA8000 è uno standard volontario che garantisce il rispetto dei diritti dei lavoratori lungo tutta la filiera produttiva.

Sviluppata sulla base delle convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, richiede l’adozione di politiche contro il lavoro minorile e forzato, il rispetto delle ore di lavoro e una retribuzione dignitosa.

Per ottenere la certificazione, Grivan Group ha implementato procedure di controllo anche nei confronti dei fornitori, assicurandosi che gli standard etici siano rispettati in ogni fase.

“La sostenibilità per noi è un impegno a 360 gradi: riguarda l’ambiente, le persone che lavorano con noi e le comunità in cui operiamo. Le certificazioni sono uno strumento di trasparenza e di miglioramento continuo.” – Daniela Inguaggiato, CEO di Grivan Group

Benefici concreti per clienti e stakeholder di Grivan Group

Avere un partner certificato significa garanzia di conformità alle normative e riduzione dei rischi.

I clienti possono essere certi che gli impianti forniti da Grivan Group rispettino i requisiti ambientali e sociali, facilitando a loro volta l’ottenimento di certificazioni o l’accesso a mercati regolamentati.

Inoltre, queste certificazioni favoriscono un miglior clima aziendale, attraggono talenti sensibili ai temi etici e consolidano la fiducia degli stakeholder.

Sostenibilità come scelta strategica

Per Grivan Group, la sostenibilità certificata non è un semplice requisito, ma una scelta strategica che permea ogni attività aziendale.

L’impegno nei confronti dell’ambiente e dei diritti umani si traduce in processi efficienti, prodotti di qualità e relazioni solide con clienti e partner.

Un approccio che testimonia come etica e business possano andare di pari passo.