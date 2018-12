Sondaggi elettorali Francia non particolarmente favorevoli e Macron

I più recenti sondaggi elettorali francesi, pubblicati da “Le Figarò” , ma che noi , per semplicità, acquisiremo da Europe Elects, non sono particolarmente favorevoli per il presidente Macron a 5 mesi dalle elezioni.

Vediamo i risultati:

France (European Election 2019), Ifop poll: ¹

RN-ENF: 24%

LREM-ALDE: 16%

LR-EPP: 12.5%

PS/PCF/G.s-S&D/LEFT: 11.5%

FI-LEFT: 11.5%

DLF-EFDD: 8%

UDI-ALDE: 4.5%

NPA-LEFT: 1.5%

… ¹Scenario: PS+PCF+G.s list Field work: 3/12/18 – 4/12/18

Sample size: 944 (exl. non-voters) pic.twitter.com/wUcR4hH4KA — Europe Elects (@EuropeElects) December 13, 2018

RN, le Rassemblement National , della Le Pen è attualmente il primo partito con il 21% con un vantaggio di 9 punti su La Republique En Marche di Macron, seguito dai Les Repubblicaines a grande distanza con solo il 12,5%. La Sinistra, o meglio l’insieme delle sue componenti, Verdi compresi , è al 11,5% come la France Insoumise di Melenchon. 8 % per l’altro partito diciamo sovranista, Debout La France. In generale un quadro di enorme frazionamento, anche perchè il voto proporzionale non facilita accordi di coalizione.

Francia Spagna e Germania mostrano una situazione piuttosto simile, con un progressivo frazionamento della scena politica. Il prossimo parlamento europeo avrà molte componenti, dato che perfino forze simili non riescono a trovare accordi. In una situazione del genere la burocrazia avrà via libera per fare il buono e, soprattutto, il cattivo tempo.



