Siria: la prima esportazione di petrolio dopo 14 anni segna una svolta per l’economia

La Siria ha appena esportato il suo primo carico di petrolio greggio in 14 anni, dopo che a giugno l’amministrazione statunitense ha revocato le sanzioni contro il Paese, teatro di una guerra che dura ormai da oltre un decennio e mezzo.

Lunedì la Siria ha spedito 600.000 barili di petrolio greggio pesante dal porto di Tartus in base a un accordo per la vendita del carico alla B Serve Energy, una società affiliata alla società commerciale globale BB Energy, ha dichiarato a Reuters Riyad al-Joubasi, vicedirettore per il petrolio e il gas presso il Ministero dell’Energia siriano.

I 14 anni di guerra civile e di guerre per procura in Siria hanno bloccato le esportazioni ufficiali di petrolio e devastato le infrastrutture vitali. Prima della guerra, la Siria esportava 380.000 barili di petrolio al giorno (bpd).

Il leader siriano Bashar al-Assad è stato rovesciato nel dicembre 2024 e il governo islamista che gli è succeduto ha promesso di ricostruire il Paese e rilanciare la sua economia.

Un modo per rilanciare l’economia è il ritorno della produzione e delle esportazioni di petrolio.

Durante i 14 anni di guerra civile, i giacimenti petroliferi in Siria, che si trovano prevalentemente nel nord-est, sono passati di mano diverse volte. Il territorio nord-orientale è controllato dalle autorità guidate dai curdi. I curdi hanno iniziato a fornire petrolio greggio al governo centrale siriano nel mese di febbraio.

Poi, a giugno, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un decreto esecutivo che “pone fine al programma di sanzioni contro la Siria per sostenere il percorso del Paese verso la stabilità e la pace”.

L’ordine ha revocato le sanzioni alla Siria, ma ha mantenuto quelle a Bashar al-Assad (che si ritiene abbia ottenuto asilo in Russia), ai suoi collaboratori, ai violatori dei diritti umani, ai trafficanti di droga, alle persone legate alle attività relative alle armi chimiche, all’ISIS o ai suoi affiliati e ai rappresentanti iraniani.