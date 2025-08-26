Scoperto insediamento celtico di 2.200 anni fa in Repubblica Ceca: tesori e monete d’oro

Un insediamento celtico di 2.200 anni fa contenente diverse centinaia di monete e oltre 1.000 gioielli è stato scoperto nella regione della Boemia, nella Repubblica Ceca.

Il sito, “senza pari per dimensioni e caratteristiche in Boemia”, conteneva un gran numero di ricchezze antiche, tra cui ambra e ceramiche pregiate, secondo quanto riportato dai rappresentanti del Museo della Boemia Orientale in una dichiarazione . Il sito non era fortificato, il che suggerisce che le persone che vi abitavano fossero attori importanti nel commercio regionale.

L’insediamento è stato scoperto da archeologi che stavano effettuando un rilevamento dell’area prima della costruzione di un’autostrada. Oltre ai preziosi manufatti, hanno trovato i resti di edifici, tra cui abitazioni, strutture produttive e almeno un santuario religioso, secondo la dichiarazione.

L’insediamento, vicino alla città di Hradec Králové, nella parte centro-settentrionale della Repubblica Ceca, era di grandi dimensioni: circa 62 acri (25 ettari), ovvero circa le dimensioni di quasi 47 campi da football , ha affermato Tomáš Mangel , professore di archeologia all’Università di Hradec Králové che co-dirige gli scavi. Si tratta quindi di un centro di grandi dimensioni.

Alcune delle monete sono d’argento, altre d’oro, secondo quanto riportato nel comunicato. Sebbene non sia ancora chiaro esattamente quante monete siano state rinvenute, sembrano essere diverse centinaia, ha dichiarato Mangel in una e-mail inviata a Live Science. I gioielli includono “pezzi di spille in bronzo e ferro, frammenti di bracciali, componenti metallici di cinture, perline di vetro e bracciali”, ha affermato Mangel.

Il sito risale alla cultura di La Tène, una cultura dell’età del ferro che fiorì in alcune parti d’Europa dal 450 al 40 a.C. circa. La cultura è generalmente associata ai Celti e presenta somiglianze nella realizzazione delle sue opere d’arte e dei suoi manufatti, molti dei quali hanno disegni antropomorfi.

L’insediamento appena scoperto ci aiuta a comprendere meglio come erano organizzati gli insediamenti tra il III e il I secolo a.C., ha detto Mangel. L’antico sito celtico si estende su una superficie di circa 25 ettari.

Chi viveva qui?

Storicamente, i Celti erano diversi gruppi che vivevano in tutta l’Europa continentale, compresi i Galli in Francia e i Celtiberici nella penisola iberica. Tradizionalmente, si riteneva che il popolo celtico che viveva in Boemia provenisse da una tribù chiamata Boii. Tuttavia, Mangel ha affermato che non possiamo essere certi che i Boii vivessero effettivamente nel sito appena scoperto. C’erano altri gruppi celtici che vivevano nella regione e nel sito non sono state trovate iscrizioni che ci dicano chi vivesse esattamente lì.

“La Boemia è tradizionalmente molto legata ai Boii”, ha detto Mangel. “Ma la ricerca [condotta di recente] dimostra che possiamo solo dire che i Boii si erano stabiliti da qualche parte nell’Europa centrale”. Tra l’altro i Boii si insediarono pure nella Pianura Padana, dove strapparono Felsina (Bologna)agli Etruschi.

Mentre alcuni ricercatori pensavano che il nome “Boemia” derivasse dalla parola “Boii”, ha affermato, le due parole potrebbero non essere direttamente correlate. Il nome Boii era collegato a Boiohaemum, che era un antico nome della regione, ha affermato Mangel. Il nome Boiohaemum era a sua volta collegato alla Boemia, che oggi fa parte della Repubblica Ceca.

Il “collegamento Boii – Boiohaemum – Boemia – Repubblica Ceca è piuttosto un cliché basato su interpretazioni errate delle fonti storiche del XIX e dell’inizio del XX [secolo]”, ha affermato Mangel. “Semplicemente non è corretto”.

“Corridoio della via dell’ambra”

La scoperta dei ricchi manufatti, tra cui l’ambra e le ceramiche pregiate, suggerisce che le persone che vivevano lì probabilmente commerciavano ambra e altri prodotti lungo le rotte che attraversavano l’Europa, secondo quanto riportato nella dichiarazione, sottolineando che le ceramiche di lusso potrebbero essere state prodotte nell’insediamento.

Maciej Karwowski , archeologo dell’Università di Vienna che non ha partecipato agli scavi, ha dichiarato in una e-mail a Live Science che “il sito appena scoperto è particolarmente interessante”.

È simile ad altri insediamenti trovati sul “corridoio della via dell’ambra”, ha detto Karwowski. Questo sistema commerciale trasportava l’ambra dal Mar Baltico e dal Mare del Nord all’Europa centrale durante questo periodo.

Una mostra museale con alcuni dei reperti provenienti dall’insediamento debutterà durante le vacanze invernali, secondo quanto riportato nel comunicato.