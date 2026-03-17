Samsung Galaxy Z TriFold: l’esperimento da 2.899 dollari ai titoli di coda dopo soli tre mesi

Il mercato degli smartphone pieghevoli continua a proporre innovazioni estreme, ma a volte l’entusiasmo ingegneristico si scontra con la dura realtà dei costi di produzione. Il Samsung Galaxy Z TriFold, gioiello tecnologico venduto alla non modica cifra di 2.899 dollari, mentre in Italia si parlava di una cifra sui 2400 Euro,, sembra già destinato al pensionamento anticipato. Secondo recenti indiscrezioni, l’azienda sudcoreana interromperà le vendite nel mercato interno proprio oggi, 17 marzo 2026, a circa quattro mesi dal lancio. Nel frattempo, i rivali cinesi di Huawei sembrano aver gestito con maggiore respiro commerciale il rilascio del loro Mate XT Ultimate Design.

Un prototipo venduto a caro prezzo?

Più che un dispositivo destinato al consumo di massa, il TriFold si è rivelato una costosa vetrina ingegneristica. Samsung ha optato per una strategia commerciale che ricorda più il razionamento che il libero mercato, con scelte ben precise:

Nessuna campagna di marketing tradizionale.

Assenza di unità di prova inviate alla stampa specializzata per le recensioni.

Lotti di produzione estremamente ridotti, stimati in circa 3.000 unità per le prime due ondate.

Nonostante questo approccio quasi timido, ogni lotto è andato esaurito in pochi minuti, scatenando persino fenomeni speculativi in Corea del Sud, dove alcuni dispositivi sono stati rivenduti quasi al triplo del prezzo di listino.

I dati dell’operazione TriFold

Caratteristica Dettaglio Prezzo di lancio $2.899 Lotti di produzione ~3.000 unità per ondata Stop vendite (Corea Sud) 17 marzo 2026 Costi critici Cerniere complesse, memorie DRAM e NAND flash Disponibilità USA Fino a esaurimento scorte correnti

I limiti della profittabilità e i difetti di gioventù

Il vero ostacolo per la diffusione del TriFold non è stata la carenza di domanda, ma l’eccesso dei costi del prodotto. La produzione di schermi a tripla piegatura richiede materiali aggiuntivi e una precisione meccanica (soprattutto nel sistema di cerniere) che riducono drasticamente i margini di profitto per unità. Se a questo aggiungiamo il rincaro delle memorie DRAM e NAND flash, il quadro economico diventa insostenibile per una produzione su larga scala.

A queste inefficienze produttive si sommano le prime segnalazioni di difetti da parte dei cosiddetti early adopters. Alcuni utenti hanno riportato malfunzionamenti non trascurabili:

Schermi interni improvvisamente non responsivi durante il normale utilizzo.

Comparsa di anomali flash verdi sul display.

Schermate completamente bianche che non si risolvono tramite un semplice reset del sistema.

Samsung sta intervenendo offrendo riparazioni gratuite (con attese fino a tre settimane) o rimborsi, ma i bassi livelli di scorte rendono praticamente impossibili le sostituzioni immediate.

L’esperimento TriFold ha certamente permesso a Samsung di raccogliere dati utilissimi su durabilità e ottimizzazione del software. Negli Stati Uniti il dispositivo rimarrà disponibile fino al rapido esaurimento delle scorte, ma il suo destino a lungo termine appare segnato. Acquistare tecnologia di prima generazione comporta sempre dei rischi evidenti, e in questo caso, l’onere della ricerca e sviluppo è stato in gran parte finanziato da una ristretta nicchia di appassionati.