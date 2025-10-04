Economia
SageMaster vince il premio come Migliore Soluzione di Trading agli Entrepreneur Middle East Tech Innovation Awards 2025
Chi ha vinto il premio per la Miglior Soluzione di Trading agli Entrepreneur Middle East Tech Innovation Awards 2025
SageMaster, co-fondata dai fratelli Moyn Islam (CEO) ed Eshaan Islam (CTO), è stata premiata come Migliore Soluzione di Trading agli Entrepreneur Middle East Tech Innovation Awards 2025, tenutisi ieri sera a Dubai.
I premi annuali mettono in luce le aziende e gli individui che stanno definendo il futuro digitale della regione, con categorie che si estendono dal fintech all’intelligenza artificiale, dalla tecnologia sanitaria alla trasformazione digitale. Il riconoscimento a SageMaster riflette il suo ruolo crescente nel ridefinire il modo in cui i trader costruiscono le proprie strategie, attraverso l’educazione e la tecnologia.
Creata per rendere i mercati finanziari più accessibili, SageMaster offre strumenti assistiti da intelligenza artificiale che semplificano la progettazione e il monitoraggio delle strategie di trading, senza mai togliere il controllo all’utente. La piattaforma comprende DCA Assist e Grid Assist, che permettono ai trader di analizzare e rispondere con precisione ai movimenti del mercato crypto, e Magic Terminal, pensato per la formazione di strategie forex e la gestione delle posizioni. Il modello ibrido recentemente introdotto, Omni Assist, combina i punti di forza degli approcci DCA e Grid per adattarsi a diverse condizioni di mercato. A differenza delle piattaforme custodiali, SageMaster non detiene mai fondi: tutte le connessioni avvengono tramite API criptate, garantendo trasparenza e sicurezza in ogni fase.
La piattaforma è stata sviluppata da imprenditori, sviluppatori e trader accomunati dalla convinzione che alfabetizzazione finanziaria e responsabilità debbano essere al centro dell’innovazione. Oltre agli strumenti, SageMaster offre risorse educative per aiutare gli utenti a comprendere i principi alla base delle loro strategie.
Accettando il premio, il co-fondatore e CEO Moyn Islam ha dichiarato:
“Vincere come Migliore Soluzione di Trading è un riconoscimento non solo di ciò che abbiamo costruito, ma del motivo per cui lo abbiamo fatto. La nostra missione è sempre stata quella di dare alle persone gli strumenti per affrontare il trading con chiarezza e fiducia, supportati da tecnologie che rendano il processo più semplice e trasparente.”
Il co-fondatore e CTO Eshaan Islam ha aggiunto:
“Per me, questo premio convalida la tecnologia stessa. Da Grid Assist a Omni Assist, il nostro obiettivo è stato quello di progettare strumenti che si adattino a mercati complessi, offrendo agli utenti pieno controllo su configurazione ed esecuzione. Si tratta di rendere accessibile la strategia algoritmica senza compromettere responsabilità o sicurezza.”
I Tech Innovation Awards 2025 hanno riunito imprenditori, investitori e aziende leader da tutta la regione, riaffermando il ruolo degli Emirati Arabi Uniti come centro del progresso tecnologico. Il riconoscimento a SageMaster evidenzia come l’uso responsabile dell’intelligenza artificiale e degli strumenti intelligenti stia plasmando il prossimo capitolo della tecnologia finanziaria, dal Medio Oriente al mondo intero.
