Russia: il gigante nucleare di Kursk II a pieno regime. Un reattore per il prossimo secolo

Mentre in Europa il dibattito sull’energia si avvita spesso in discussioni ideologiche tra rinnovabili intermittenti e sogni di decrescita felice, a est, precisamente a 60 chilometri dal confine ucraino, la realtà industriale segue un binario decisamente più concreto e atomico. La Russia ha appena segnato un punto fermo nella propria strategia energetica: il primo reattore della centrale di Kursk II ha raggiunto il 100% della sua potenza termica, confermando la validità del design VVER-TOI.

Non si tratta di una semplice accensione, ma dell’ingresso in campo di un “atleta” dell’energia da 1.250 MWe, progettato per restare in servizio per ben cento anni. Un orizzonte temporale che fa impallidire i cicli di vita medi delle attuali infrastrutture europee, ma che si inserisce perfettamente in una visione di lungo periodo della sovranità energetica.

La tecnologia VVER-TOI: efficienza e sicurezza russa

Il cuore pulsante di Kursk II è il reattore ad acqua leggera di terza generazione avanzata. Per i non addetti ai lavori, i reattori VVER (Water-Water Energetic Reactor) sono una colonna portante dell’ingegneria russa, esportati in mezzo mondo, dalla Cina alla Finlandia, passando per l’India. Tuttavia, la versione TOI rappresenta l’evoluzione finale, un raffinamento tecnico che punta tutto sull’ottimizzazione e sulla sicurezza passiva.

Le caratteristiche principali di questa nuova generazione possono essere così riassunte:

Vita operativa estesa: Progettato per operare per 80 anni , con una predisposizione tecnica che punta a raggiungere il secolo di attività.

Progettato , con una predisposizione tecnica che punta a raggiungere il secolo di attività. Potenza incrementata: 1.250 MW per unità, una taglia che permette di sostituire i vecchi e discussi reattori RBMK (quelli di Chernobyl, per intenderci) con un margine di efficienza superiore.

1.250 MW per unità, una taglia che permette di sostituire i vecchi e discussi reattori RBMK (quelli di Chernobyl, per intenderci) con un margine di efficienza superiore. Sicurezza passiva: Sistemi di raffreddamento che funzionano anche in assenza di energia elettrica esterna e un “localizzatore del nocciolo” (Core Catcher) in caso di incidenti estremi. Questo anocra per impedire un invidente stile Chernobyl.

Il mito del “reattore senza ricarica” e la realtà tecnica

Si parla spesso, con una punta di sensazionalismo, di reattori che “non richiedono ricarica”. Per essere precisi e onesti con i lettori, non siamo ancora di fronte a un moto perpetuo magico. Tuttavia, il VVER-TOI fa un passo da gigante in questa direzione grazie all’ottimizzazione del ciclo del combustibile.

L’uso di nuovi materiali e di un design del nocciolo più efficiente permette intervalli di ricarica estremamente lunghi e una gestione del combustibile che riduce drasticamente i tempi di fermo macchina. In un mondo dove la continuità della fornitura (il cosiddetto baseload) è il vero cruccio dei gestori di rete, avere una macchina che “macina” energia per decenni con interventi minimi è quanto di più vicino esista a una batteria eterna per una nazione industriale.

Tabella: Confronto generazionale a Kursk

Caratteristica Vecchia Centrale (Kursk I) Nuova Centrale (Kursk II) Tipo Reattore RBMK-1000 (Grafite-Acqua) VVER-TOI (Acqua Leggera) Potenza per Unità 1.000 MWe 1.250 MWe Durata Progetto 30-45 anni 80-100 anni Sistemi Sicurezza Attivi Ibridi (Attivi + Passivi)

Investimenti e geopolitica dell’atomo

La costruzione di Kursk II è iniziata nel 2018 e il primo reattore è stato connesso alla rete nel dicembre scorso. Secondo Alexander Uvakin, direttore dell’impianto, i test al 100% della potenza servono a verificare la risposta neutronica del nocciolo e la tenuta delle schermature biologiche. Tutto sembra procedere come un orologio svizzero, o forse dovremmo dire, come un cronometro di epoca sovietica ma con l’elettronica di ultima generazione.

Entro il 2034, il sito ospiterà quattro di queste unità. Questo piano di espansione non serve solo a illuminare le case dei russi, ma a mantenere il ruolo di Rosatom come leader globale nell’esportazione di tecnologia nucleare. Mentre noi discutiamo se una caldaia a gas sia più o meno “green”, altri costruiscono le fondamenta del prossimo secolo industriale.

In conclusione, il successo di Kursk II ci ricorda che l’energia nucleare, se gestita con competenza tecnica e visione strategica, resta l’unica fonte capace di garantire grandi quantità di energia costante, sicura e a basse emissioni di CO2. Certo, ci vuole il coraggio di investire e la pazienza di costruire, doti che sembrano scarseggiare in certe latitudini europee, ma che a est abbondano insieme all’uranio.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , Fabio Lugano è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia.