Rinascita Nucleare USA: l’uranio HALEU arma segreta contro la dipendenza energetica USA

La notizia del Dipartimento dell’Energia (DOE) statunitense che impegna forniture di uranio a basso arricchimento ad alto dosaggio (HALEU) per sostenere lo sviluppo di reattori nucleari avanzati è di grande rilevanza per il settore energetico.

Il Dipartimento dell’Energia (DOE) degli Stati Uniti ha compiuto un passo decisivo per rilanciare lo sviluppo dei reattori nucleari avanzati.

In un annuncio che suona come una dichiarazione di guerra alla dipendenza da fonti energetiche estere, il DOE ha promesso forniture condizionate di uranio a basso arricchimento ad alto dosaggio (HALEU) a tre aziende americane.

L’obiettivo è chiaro: sostenere i test di due design di reattori avanzati e far partire un’intera nuova filiera di combustibile nucleare. L’HALEU è il combustibile di scelta per molti progetti di piccoli reattori modulari.

Questo non è un semplice comunicato stampa, è il primo atto di quello che l’amministrazione definisce “una vera e propria rinascita dell’energia nucleare americana”. Il HALEU è infatti il combustibile del futuro, un materiale cruciale per lo sviluppo e l’implementazione della prossima generazione di reattori. A differenza del combustibile tradizionale, arricchito fino al 5% di uranio-235, il HALEU ha un livello di arricchimento che oscilla tra il 5% e il 20%.

Perché questo è un punto di svolta? L’uso del HALEU permette di costruire reattori più piccoli, che generano più energia per unità di volume. Tradotto: maggiore efficienza, cicli operativi più lunghi e una migliore gestione del combustibile. La posta in gioco è altissima, perché senza il HALEU, lo sviluppo di molte di queste tecnologie innovative rischia di naufragare. Il Segretario all’Energia, Chris Wright, ha messo in evidenza la drammaticità della situazione, sottolineando che l’iniziativa non solo riduce la dipendenza da minerali di origine straniera, ma fornisce anche all’industria privata l’impulso necessario per il successo.

L’Urgenza di un Combustibile Introvabile: Chi sono i Fortunati?

L’allocazione di HALEU da parte del DOE è un’azione disperata e necessaria al contempo. Attualmente, non esistono fornitori nazionali di questo materiale negli USA. L’America, pur essendo leader nell’innovazione nucleare, si trova in una posizione di vulnerabilità, costretta a recuperare il tempo perduto. Attualmente l’HALEU è prodotto su larga scala in Russia e in Cina, mentre negli USA solo Centrus è in grado di produrlo.

Per colmare questa lacuna, il Dipartimento ha creato un programma che permette agli sviluppatori di reattori di accedere alle proprie riserve, incluse quelle della National Nuclear Security Administration (NNSA).

Le tre aziende che si sono aggiudicate l’impegno condizionato per la fornitura di HALEU sono:

Antares Nuclear

Standard Nuclear

Abilene Christian University/Natura Resources LLC

Il DOE stima che la domanda interna di HALEU potrebbe raggiungere le 50 tonnellate metriche all’anno entro il 2035. Questo apre scenari di rischio significativi, che il Dipartimento sta cercando di mitigare esplorando diverse opzioni per garantire la disponibilità del combustibile.

Questo impegno è parte di un programma più ampio, l‘HALEU Availability Program, istituito già nel 2020 per assicurare una fornitura domestica di HALEU per la ricerca e lo sviluppo civile.