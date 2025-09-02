Resa dei conti sul Covid: Trump pretende i dati sui vaccini, terremoto al CDC. Via la direttrice e fuga di dirigenti

Il presidente Trump inizia a sentire la necessità di rispondere alla pubblica opinione che vuole chiarezza su quanto accaduto durante il Covid e sulle cure ed i vaccini che sono stati offerti, e imposti, in quel periodo.

Questa ricerca di chierezza è domandata direttamente da Trump sul suo account social di Truth:

È molto importante che le aziende farmaceutiche giustifichino il successo dei loro vari farmaci contro il Covid. Molti pensano che siano un miracolo che ha salvato milioni di vite. Altri non sono d’accordo! Con il CDC diviso su questa questione, voglio una risposta, e la voglio SUBITO. Mi sono state mostrate informazioni straordinarie da Pfizer e altri, ma sembra che non mostrino mai questi risultati al pubblico. Perché no??? Passano alla “caccia” successiva e lasciano che tutti si scontrino, compresi Bobby Kennedy Jr. e il CDC, cercando di capire il successo o il fallimento del lavoro delle aziende farmaceutiche sul Covid. Mi mostrano numeri e risultati ECCEZIONALI, ma non sembrano mostrarli a molti altri. Voglio che li mostrino ADESSO, al CDC e al pubblico, e che chiariscano questa CONFUSIONE, in un modo o nell’altro!!! Spero che l’OPERAZIONE WARP SPEED sia stata “BRILLANTE” come molti dicono. Se così non fosse, vogliamo tutti saperlo, e perché??? Grazie per l’attenzione a questa questione molto importante! Presidente DJT

Il problema è proprio questo: perché molti dati, per ese,mpio sugli effetti avversi, non sono diffusi in modo chiaro al pubblico.

Trump chiama a rispondere anche il segretario alla salute, Robert Kennedy e il CDC, il centro per il con trollo infettivo, che recentemente è stato decapitato dal segretario.

Il 20 agosto il CDC ha lanciato una commissione per comprendere gli effetti e l’efficacia delle terapie durante il Covid-19. Pochi giorni dopo, il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani ha annunciato che Susan Monarez, sostenitrice dei vaccini a mRNA contro il COVID-19, “non è più direttrice del CDC” dopo aver “litigato con il segretario (Kennedy) sulla politica vaccinale”, il che alla fine ha portato al suo licenziamento.

Nel frattempo, almeno altri quattro funzionari del CDC si sono dimessi mercoledì in seguito a un massiccio rimpasto della leadership dell’agenzia: la dottoressa Debra Houry, responsabile medico del CDC; il dottor Demetre Daskalakis, direttore del Centro nazionale per le immunizzazioni e le malattie respiratorie; il dottor Daniel Jernigan, direttore del Centro nazionale per le malattie infettive emergenti e zoonotiche; e la dottoressa Jennifer Layden, direttrice dell’Ufficio per i dati, la sorveglianza e la tecnologia della sanità pubblica.

Perché dimettersi proprio dopo la costituzione di un comitato di verifica, se non c’era nulla da temere?