Quando il diabete non c’entra con lo zucchero: conoscete il diabete insipido?

Quando si parla di “diabete”, il pensiero corre quasi automaticamente alla glicemia, all’insulina e alla dieta. Eppure, esiste un’altra forma di diabete, molto meno conosciuta ma non per questo meno seria, che condivide con il suo “cugino” più famoso un sintomo chiave, ma ha origini completamente diverse. Parliamo del diabete insipido, una condizione che non ha nulla a che fare con gli zuccheri nel sangue. La rivista Conversations ha pubblicato un interessante articolo su questo tema.

Il termine “diabete” deriva dal greco antico e significa “passare attraverso”, un modo piuttosto efficace per descrivere il sintomo che accomuna entrambe le patologie: l’eccessiva e frequente minzione.

Nel diabete mellito (tipo 1 e 2), l’accumulo di glucosio nel sangue, dovuto a una carenza o a un cattivo funzionamento dell’insulina, fa sì che lo zucchero in eccesso venga espulso con le urine, trascinando con sé grandi quantità di acqua. La leggenda narra che Ippocrate diagnosticò questa condizione assaggiando l’urina di un paziente per sentirne il sapore dolce (mellitus, mieloso, dolce). Fortunatamente, la medicina ha fatto qualche passo avanti.

Nel diabete insipido, invece, il problema è puramente idrico. Il colpevole è un ormone chiamato vasopressina (AVP), o ormone antidiuretico (ADH).

Il “Controllore idrico” del nostro corpo

Prodotta nell’ipotalamo e rilasciata dalla ghiandola pituitaria, la vasopressina agisce come il “controllore idrico” del nostro corpo. Quando siamo disidratati, segnala ai reni di trattenere i liquidi, riassorbendo acqua invece di espellerla. Se questo meccanismo si inceppa, le conseguenze sono immediate: i reni perdono la capacità di conservare acqua, innescando un ciclo frustrante di sete estrema e disidratazione, a prescindere da quanto si beva. Il risultato è la produzione di enormi volumi di urina pallida e diluita.

Le diverse forme di diabete insipido

Non esiste un solo tipo di diabete insipido. Le cause alla base del malfunzionamento del sistema di regolazione idrica possono essere diverse, portando a quadri clinici differenti.

Tipo di Diabete Insipido Causa Principale Descrizione Trattamento Comune Centrale (Carenza di AVP) Mancata produzione dell’ormone vasopressina. È la forma più comune. Può essere causata da tumori cerebrali, traumi cranici, interventi chirurgici o infezioni. A volte la causa rimane ignota. Somministrazione di desmopressina (un analogo sintetico dell’ormone). Nefrogenico (Resistenza all’AVP) I reni non rispondono correttamente alla vasopressina. Può essere congenito o svilupparsi in seguito a danni renali, squilibri elettrolitici o uso di farmaci come il litio. Terapie farmacologiche specifiche, dieta a basso contenuto di sale e attenta idratazione. Dipsogenico Malfunzionamento del centro della sete nell’ipotalamo. Un danno al centro della sete (dovuto a traumi, infezioni, ecc.) provoca un desiderio irrefrenabile di bere. L’eccessiva assunzione di liquidi sopprime la produzione di AVP. Non esiste una terapia specifica, si punta a gestire l’assunzione di liquidi. Gestazionale Legato alla gravidanza. Un enzima prodotto dalla placenta degrada la vasopressina della madre. È una condizione rara che solitamente si risolve dopo il parto. Solitamente non richiede trattamento o si usa la desmopressina.

Il pericolo dell’Iperidratazione: non solo una moda

In un’epoca in cui le tendenze “wellness” spingono a un consumo d’acqua talvolta esagerato (si pensi a certi atleti che raccomandano di bere quasi otto litri al giorno), il diabete insipido ci ricorda un’importante verità: anche l’acqua, in eccesso, può essere dannosa. Un consumo eccessivo e inspiegabile di liquidi può diluire pericolosamente i livelli di sodio nel sangue, causando mal di testa, confusione e persino convulsioni.

In conclusione, questa condizione ci insegna che non tutto il diabete è legato allo zucchero. Sebbene più raro, il diabete insipido ha conseguenze serie se non viene diagnosticato e trattato. Chiunque sperimenti una sete persistente ed eccessiva, accompagnata da una minzione frequente, dovrebbe consultare un medico. La causa potrebbe essere lo zucchero, un ormone, o qualcos’altro che merita di essere indagato.

Domande e Risposte per il Lettore