Quali sono le economie che cresceranno più velocemente al mondo?

Sulla base delle ultime proiezioni del Fondo Monetario Internazionale , questa infografica, realizzata da Marcus Lu di Visual Capitalist, classifica le economie che cresceranno più rapidamente nel 2025, misurazione effettuata basandosi sul PIL, evidenziando l’Africa e l’Asia come le regioni principali.

Ecco il grafico relativo:

Il petrolio alla base della crescita economica

Le principali economie di questa classifica sono fortemente legate al settore petrolifero , il che significa che le fluttuazioni della produzione possono avere un effetto drastico sul PIL.



Diamo un’occhiata più da vicino ai primi due posti.

Sud Sudan (+27,2%)

Negli ultimi anni, il PIL del Sudan meridionale ha subito fluttuazioni altalenanti a causa di una guerra civile in corso che ha gettato la popolazione in condizioni di estrema povertà.

Essendo un Paese senza sbocco sul mare, il Sud Sudan dipende anche dagli oleodotti che attraversano il suo vicino settentrionale, il Sudan, per trasportare il petrolio verso il Mar Rosso.

Nel 2024, l’oleodotto più importante del Sud Sudan si è rotto, mettendo a dura prova le entrate del governo . La riparazione dell’oleodotto è difficile perché alcune sue parti si trovano in zone di conflitto attivo.

Secondo Bloomberg , il Sud Sudan ha cercato di trovare vie alternative per l’esportazione del suo petrolio e di ottenere salvataggi in denaro dal Qatar e dagli Emirati Arabi Uniti per rimanere a galla. Comunque il Sud Sudan parte da una posizione molto bassa, era facile crescere.

Guyana (+14,4%)

La Guyana è l’unico Paese sudamericano presente in questa classifica. Un tempo era uno dei Paesi più poveri della regione, fino a quando, nel maggio 2015, sono stati scoperti importanti giacimenti di petrolio al largo delle sue coste.

Secondo un articolo del 2023 dell’ Associated Press , la produzione di petrolio in Guyana è iniziata nel dicembre 2019 e ha generato entrate per oltre un miliardo di dollari.

Il governo della Guyana sta utilizzando questo denaro per finanziare un massiccio boom infrastrutturale che comprende nuovi ospedali, scuole, autostrade e il primo porto in acque profonde.

Gli analisti prevedono che le entrate petrolifere totali del Paese raggiungeranno i 157 miliardi di dollari entro il 2040.