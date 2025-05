Quali sono i 10 aereoporti più trafficati al mondo?

Nel 2024, il traffico aereo globale ha raggiunto i 9,5 miliardi di passeggeri, con un aumento di cinque miliardi rispetto al 2021.

Insieme, i 10 aeroporti più trafficati hanno trasportato 855 milioni di passeggeri, pari al 9% del traffico globale. Sebbene il traffico aereo abbia finalmente superato i livelli pre-pandemia, non è privo di sfide quali crisi di personale, interruzioni tecnologiche e incidenti aerei.

Questo grafico, realizzato da Dorothy Neufeld di Visual Capitalist, mostra gli aeroporti più trafficati al mondo, sulla base dei dati dell’Airports Council International.

Di seguito sono riportati gli aeroporti con il maggior numero di passeggeri a livello globale, con un aumento del 9% nel corso dell’anno:

Rappresenta il totale dei passeggeri imbarcati e sbarcati, con i passeggeri in transito conteggiati una sola volta.

Come possiamo vedere, quattro dei primi 10 aeroporti più trafficati al mondo si trovano negli Stati Uniti, guidati dall’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport.

In particolare, Atlanta funge da hub di collegamento per i viaggiatori nazionali e internazionali, grazie alla sua posizione tra il Nord America, l’Europa e l’America Latina. Inoltre, offre 150 destinazioni dirette in sei continenti.

Al secondo posto si trova l’aeroporto internazionale di Dubai, con un record di 92 milioni di passeggeri nel 2024.

Complessivamente, 106 compagnie aeree internazionali volano su questo hub, a testimonianza della crescente importanza di Dubai come centro per gli affari e gli investimenti.

Nel frattempo, l’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong ha registrato il maggiore aumento nella classifica, passando dal 21° posto nel 2023 al 10° posto complessivo. A trainare l’aumento del 41% dei passeggeri è stata la ripresa dei voli internazionali e l’ampliamento della politica dei visti.

Nella lista sono presenti solo due aereoporti europei, ed entrambi extra UE: Londra Heathrow e Istanbul, a segnalare quanto l’Europa sia decaduta nella mappa economica mondiale.