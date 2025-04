Quali Paesi investono maggiomente nella Intelligenza Artificiale?

I paesi stanno investendo massicciamente nell‘intelligenza artificiale per posizionarsi in vista di un futuro che potrebbe essere molto diverso da quello attuale.

Maggiori investimenti nell’IA si traducono in genere in ecosistemi di innovazione più forti, in grado di attrarre i migliori talenti e alimentare una ricerca all’avanguardia che stimola la crescita economica a lungo termine.

Questa visualizzazione fa parte della Settimana dell’IA di Visual Capitalist che utilizza i dati del 2025 AI Index Report per rivelare quali paesi stanno scommettendo di più sull’IA.

Le cifre riportate in questo grafico rappresentano gli investimenti privati totali nell’IA per paese, tra il 2013 e il 2024, in miliardi di dollari USA. I paesi che hanno raccolto meno di 1 miliardo di dollari sono stati raggruppati nella categoria “Resto del mondo”.

Da questi dati possiamo vedere che negli Stati Uniti sono stati raccolti quasi mezzo trilione di dollari per l’IA. Questo importo è superiore a quello del resto del mondo messo insieme (471 miliardi di dollari contro 289 miliardi). L’Italia è presente con una cifra estremamente bassa, 800 milioni di dollari.

Qual’è il numero di nuove attività che nascono nei vari paesi, per occupari si AI

Quali sono i settori di investiento delle attività di AI. Questi soldi dove vanno a finire, alla fine? Ecco un’ulteriore tabella che mette in chiaro questo punto.

“Infrastrutture, ricerca e governance dell’IA” hanno attirato la maggior parte dei capitali grazie ai cospicui investimenti di aziende che sviluppano applicazioni di IA, come OpenAI, Anthropic e xAI.