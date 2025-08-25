Qatar e l’ascesa del GNL: Un’analisi del mercato globale del gas

Il Qatar rimane uno dei tre maggiori esportatori di GNL, gas naturale liquefatto, al mondo, secondo i dati del Gas Exporting Countries Forum (GECF). Un paesi piccolo segue i colossi USA e Russia.

Il mese scorso, le esportazioni globali di GNL sono aumentate del 12% su base annua (3,83 milioni di tonnellate) raggiungendo i 36,55 milioni di tonnellate, un “record storico” per il mese e il tasso di crescita annuale “più forte” dal luglio 2019. Il GEFC è un’organizzazione che coordina i produttori di gas naturale, ma non ha il potere o la penetrazione che l’OPEC ha nel settore del petrolio.

L’aumento è stato trainato dalle maggiori esportazioni sia dei paesi membri del GECF che dei paesi non membri del GECF, che hanno più che compensato il calo delle riesportazioni di GNL.

Tra gennaio e luglio 2025, le esportazioni globali di GNL sono aumentate del 5,0% su base annua (11,93 milioni di tonnellate) raggiungendo i 249,66 milioni di tonnellate, sostenute in gran parte dai guadagni degli esportatori non GECF e, in misura minore, dai paesi membri del GECF e dalle riesportazioni di GNL.

I paesi non GECF sono rimasti i maggiori esportatori a luglio, con una quota di mercato in aumento al 55,2%, rispetto al 53,1% di un anno prima.

Al contrario, le quote dei paesi membri del GECF e delle riesportazioni di GNL sono diminuite rispettivamente dal 45,5% e dall’1,4% al 44,3% e allo 0,5%.

A luglio, le esportazioni di GNL dai paesi membri e osservatori del GECF sono aumentate dell’8,7% su base annua (1,30 milioni di tonnellate) raggiungendo i 16,20 milioni di tonnellate. A livello nazionale, Algeria, Guinea Equatoriale, Malesia, Mauritania, Nigeria, Perù, Qatar, Senegal e Trinidad e Tobago hanno contribuito all’aumento, compensando il calo delle esportazioni dagli Emirati Arabi Uniti.

Da gennaio a luglio, le esportazioni di GNL del GECF sono cresciute dell’1,8% su base annua (1,99 milioni di tonnellate) a 113,59 milioni di tonnellate. I volumi aggiuntivi sono stati trainati principalmente da Angola, Mauritania, Nigeria, Qatar, Senegal e Trinidad e Tobago.

In Algeria e Malesia, la riduzione delle attività di manutenzione presso gli impianti di GNL di Arzew e Bintulu, rispettivamente, ha sostenuto l’aumento delle esportazioni.

Inoltre, la maggiore disponibilità di gas di alimentazione ha stimolato le esportazioni di GNL dalla Guinea Equatoriale, dalla Malesia, dalla Nigeria, dal Perù e da Trinidad e Tobago. L’aumento della produzione dell’impianto GTA FLNG 1 in Mauritania/Senegal ha continuato a sostenere la crescita dei volumi di esportazione da entrambi i paesi.

La crescita delle esportazioni di GNL del Qatar è stata sostenuta da una produzione superiore alla capacità nominale del complesso di liquefazione di Ras Laffan, secondo i dati del GECF.

Al contrario, il calo delle esportazioni di GNL dagli Emirati Arabi Uniti è stato attribuito alla manutenzione programmata dell’impianto di GNL di Das Island.

A luglio, le esportazioni di GNL dei paesi non GECF sono aumentate del 16% su base annua (2,82 milioni di tonnellate) raggiungendo i 20,18 milioni di tonnellate, il secondo volume mensile più alto dopo marzo 2025.

L’aumento delle esportazioni di GNL è stato trainato da Australia, Canada, Messico e Stati Uniti, che insieme hanno compensato il calo delle esportazioni di GNL dalla Norvegia.

Tra gennaio e luglio 2025, le esportazioni di GNL dei paesi non GECF sono cresciute del 7,9% (9,80 milioni di tonnellate) su base annua, raggiungendo i 134,03 milioni di tonnellate, sostenute dall’aumento delle esportazioni di GNL da Canada, Messico e Stati Uniti.

La maggiore produzione di GNL da Gorgon e Ichthys, grazie alla riduzione della manutenzione, ha stimolato le esportazioni di GNL dell’Australia, compensando i flussi più bassi provenienti dal North West Shelf causati dalla limitata disponibilità di gas di alimentazione.

In Canada e Messico, l’aumento delle esportazioni è stato trainato dall’aumento della produzione di LNG Canada e Altamira FLNG 1, rispettivamente.

Gli Stati Uniti hanno registrato il maggiore aumento non GECF, trainato dal forte aumento dei volumi da Corpus Christi, Freeport e Plaquemines. Corpus Christi e Plaquemines hanno beneficiato dell’aumento della produzione dei nuovi treni, mentre i guadagni di Freeport sono derivati dalla riduzione della manutenzione e dall’eliminazione delle strozzature che hanno ampliato la capacità produttiva.