Propulsione nucleare navale: la mossa strategica di HD Hyundai per battere la concorrenza asiatica sui grandi cargo

Nel silenzio quasi assordante che spesso circonda le reali innovazioni della transizione energetica, il trasporto marittimo sta preparando una rivoluzione strutturale che potrebbe ridisegnare le rotte commerciali e gli equilibri industriali globali. Il 9 marzo 2026, il colosso sudcoreano della cantieristica HD Hyundai ha annunciato la firma di un accordo di sviluppo congiunto con l’American Bureau of Shipping (ABS). L’obiettivo formale è la progettazione concettuale di un sistema di propulsione elettrica alimentato a energia nucleare per portacontainer da 16.000 TEU. Non si tratta di un esercizio accademico o di semplice greenwashing, ma di una calcolata e pragmatica mossa industriale.

In un mercato marittimo dominato dalla guerra dei prezzi e dalla spietata concorrenza cinese, la Corea del Sud cerca la sua “strada maestra” tecnologica. La cantieristica tradizionale fatica a reggere il dumping sistematico sui costi, ma l’innovazione ad altissimo valore aggiunto offre una via d’uscita concreta. In un’ottica macroeconomica, questa operazione rappresenta un perfetto esempio di politica industriale di stampo keynesiano: investimenti massicci in ricerca e sviluppo, guidati da campioni nazionali in sinergia con enti internazionali, per creare una nuova filiera ad alto moltiplicatore economico. Sfruttare i reattori modulari di piccole dimensioni (SMR) per alimentare i giganti dei mari significa, de facto, creare un “oceano blu” in cui la concorrenza a basso costo arranca a distanza.

Ingegneria navale e vantaggi operativi

Il progetto si concentra su navi in grado di trasportare 16.000 container, mosse da SMR capaci di generare fino a 100 megawatt di potenza (circa 134.000 cavalli vapore). Questi reattori di nuova generazione sono compatti, facilmente integrabili e superano in un colpo solo l’anacronistica dipendenza dal bunker fuel.

Dal punto di vista ingegneristico, il sistema studiato dai coreani prevede una propulsione a doppia elica (twin-screw) combinata con un sistema a presa diretta, dove il motore elettrico è collegato senza intermediari all’elica, minimizzando così le dispersioni meccaniche.

I vantaggi commerciali sono tangibili e vanno ben oltre le zero emissioni:

Maggiore capacità di carico: L’eliminazione degli immensi serbatoi di carburante e dei complessi impianti di scarico libera uno spazio preziosissimo all’interno dello scafo, ottimizzando la redditività per singolo viaggio.

Gestione energetica superiore: L'abbondanza di elettricità stabile permette di aumentare drasticamente il numero di container refrigerati (reefer), aprendo ai noli più redditizi del trasporto alimentare e farmaceutico.

Efficienza assoluta: La nave può mantenere velocità di crociera elevate e costanti, ignorando le logiche di slow steaming tipicamente adottate per risparmiare carburante convenzionale.

Caratteristica Portacontainer Tradizionale Portacontainer Nucleare (SMR) Fonte di Propulsione Motore diesel marino / GNL Elettrica con reattore SMR (100 MW) Spazio per il carico Compresso da serbatoi e scarichi Ottimizzato, maggiore capacità TEU Capacità Reefer Limitata dalla rete elettrica di bordo Estremamente elevata Dinamica dei costi Esposta alle fluttuazioni del petrolio Costi operativi prevedibili e stabili

Il paradosso normativo e l’ostacolo burocratico

Ovviamente, la navigazione verso questo traguardo non è priva di insidie. L’ostacolo principale non è ingegneristico, ma normativo. Le attuali regole di sicurezza nucleare sono pensate quasi esclusivamente per impianti terrestri. Far navigare un reattore tra le acque territoriali di decine di nazioni diverse richiede un quadro normativo globale oggi inesistente.

È qui che entra in gioco l’ABS, ente di classificazione con oltre 160 anni di storia. L’ente avrà il compito di certificare che queste navi rispettino gli stringenti standard dell‘Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e le linee guida dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (IAEA), garantendo la tenuta dei sistemi anche in casi di collisione o allagamento.

HD Hyundai non sta improvvisando: già nel 2022 ha investito 30 milioni di dollari in TerraPower, l’azienda di SMR fondata da Bill Gates, e nel 2025 ha incassato l’approvazione di massima da ABS. È interessante, per non dire leggermente ironico, osservare come in buona parte dell’Europa si dibatta all’infinito sulla presunta pericolosità del nucleare civile, mentre l’industria asiatica lo stia già impacchettando per installarlo su navi mercantili dirette verso i nostri stessi porti. Una lezione di realismo economico da cui il Vecchio Continente avrebbe molto da imparare.