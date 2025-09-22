Pontida 2025: la grande festa della Lega, fra Cuore identitario e Pragmatismo di governo

Ieri si è tenuta la Kermesse di Pontida, la tradizionale festa della Lega nei prati vicino all’Abbazia di Pontida, nei prati che hanno visto la nascita della Lega Lombarda nel Medioevo, ma anche la storia politica italiana degli ultimi 40 anni.

Quest’anno, grazie anche alla splendida giornata, l’afflusso di appassionati è stato impressionante, con ventimila attivisti presenti, provenienti da tutta Italia, dal Piemonte, alla Lombardia al Veneto, ma anche tantissimi dal centro , soprattutto dal Lazio che ha organizzato diversi pullman.

Un momento di unità politica che ha colpito per la grande passione dei partecipanti e per il loro numero, rinfrancante in un momento di stanchezza politica.

Qui vogliamo darvi un breve riassunto degli interventi dei leader leghisti, e non solo, che hanno partecipato e che sono intervenuti, sino ai vicesegretari e al Segretario federale Matteo Salvini:

Eccovi il riassunto degli interventi dei leader:

Luca Zaia: Il Governatore del Veneto ha enfatizzato i concetti di libertà, tolleranza, legalità e pace, definendo la Lega come un “movimento della libertà”. Ha sostenuto l’autonomia, ribadendo che “o la facciamo oggi per scelta o la dovremmo fare tra qualche anno per necessità”, e ha denunciato un sistema che crea un’Italia a “due velocità”. Zaia ha inoltre affrontato la “questione settentrionale” e ha criticato il presunto “modello di gestione” che ha fallito. Ha espresso l’auspicio di vedere un leghista come suo successore alla guida del Veneto.

Quindi gli ospiti stranieri:

Jordan Bardella “Io e Salvini uniti da una battaglia comune in Europa”. Il presidente del Rassemblement National ha mostrato di condividere pienamente le idee del leader della Lega, Matteo Salvini , annunciando di voler riportare l’ordine in Francia , ripristinando da un lato l’autorità statale e, dall’altro, l’orgoglio francese. «È un grande onore essere oggi tra voi, cari amici della Lega, cari patrioti d’Italia. Grazie, Matteo Salvini. Grazie per il tuo coraggio, grazie per la tua determinazione, grazie per il tuo sincero amore per l’Italia e la sua gente!», ha esordito Bardella , prima di sottolineare il legame tra Francia e Italia , «due nazioni sorelle che, insieme, hanno costruito la storia europea. Condividono le stesse radici cristiane, gli stessi valori e, oggi, le stesse lotta”.

Santiago Abascal (Vox) : “Non riusciranno a farci inginocchiare, andiamo a vincere” “In Italia un governo di conservatori, grazie alla volontà di Giorgia, Matteo e Antonio , ha dimostrato a tutta Europa che esiste un cammino distinto”, dice il presidente di Vox, Santiago Abascal , in un messaggio inviato a Pontida. “Caro Matteo, cari amici della Lega, grazie per essere rimasti fedeli a una Europa delle patrie. Non staremo con chi vuole imporre una ideologia nefasta, con quelli che ci odiano” o “ci vogliono demonizzare – aggiunge – Faranno tutto contro di noi perché vogliono che ci inginocchiamo ma non ci riusciranno” perché “sappiamo da dove veniamo e dove stiamo andando. Non c’è futuro possibile senza sovranità dei nostri popoli, senza rispetto per le nostre identità. Non ci faranno tacere e non ci batteranno: andiamo a vincere”, conclude il leader spagnolo.

Quindi i pezzi grossi:

Roberto Vannacci: “Lo straniero è già tra noi, l’unica risposta è la remigrazione”

Nel suo intervento, Roberto Vannacci ha rinnovato il “giuramento di Pontida” contro uno “straniero” che, a suo dire, “è già tra di noi”. Questo nemico viene identificato con l’immigrazione clandestina, accusata di portare criminalità e di voler soppiantare la cultura italiana con la propria. Citando e modificando il Manzoni, Vannacci ha affermato che non si può concedere l’Italia “al musulmano” che “raccoglie dove non ha arato“. La soluzione proposta è netta: “remigrazione” per chi non rispetta le leggi e le tradizioni italiane. Vannacci ha poi rivendicato con orgoglio l’etichetta di “estremisti” per coloro che si oppongono all’immigrazione incontrollata e al reddito di cittadinanza, sostenendo che i veri estremisti sono coloro che promuovono l’accoglienza indiscriminata e l’islamizzazione. Il suo discorso si è concluso con un appello a essere “padroni a casa nostra”, definendo i presenti come una “generazione” che non si arrenderà a una “società multiculturale e meticcia”.

Silvia Sardone: “No all’islamizzazione dell’Europa, fermiamo la sostituzione”

L’intervento di Silvia Sardone è stato un duro attacco contro quella che ha definito “l’islamizzazione dell’Europa”. Con una serie di “no” categorici, ha espresso la sua opposizione al velo islamico, alla Sharia, alle moschee abusive e a tutte le pratiche che ritiene incompatibili con i valori occidentali. La Sardone ha accusato la sinistra di “svendere” l’identità italiana in cambio di voti, affermando che “l’Islam radicale è la spada che la sinistra vuole usare per tagliare la gola all’Occidente”. Ha individuato nell’immigrazione irregolare una minaccia da contrastare con “confini chiusi” e “remigrazione” per gli stranieri che delinquono. Evocando lo spettro della “sostituzione etnica”, ha dichiarato di non volere che “il popolo di Pontida venga sostituito da quattro mao mao con la barba lunga” o da donne coperte da un “sacco della spazzatura”, concludendo con un appello a difendere la libertà e le tradizioni italiane.

Matteo Salvini: “Guerra, giustizia e immigrazione: la Lega difende la civiltà occidentale”

Matteo Salvini ha toccato diversi temi cruciali per il suo partito. Ha iniziato commemorando Charlie Kirk, simbolo della lotta per la libertà di espressione, per poi ribadire il suo “no” alla guerra in Ucraina e a un esercito europeo, invocando la pace. Sul conflitto in Medio Oriente, ha auspicato la soluzione “due popoli, due stati”, ma ha identificato Hamas come il principale ostacolo. Ha poi elencato i successi della Lega al governo, come la riforma dell’autonomia e della giustizia, e ha promesso di estendere la flat tax e di far contribuire le banche a un piano per la casa. Ha confermato la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Riguardo all’immigrazione, ha ricordato i risultati ottenuti quando era Ministro dell’Interno, con un drastico calo degli sbarchi, e ha sottolineato la necessità di distinguere tra immigrati integrati e coloro che devono essere “rimandati a casa” perché non rispettano le regole. Ha concluso annunciando una grande manifestazione per la difesa dei valori della “civiltà occidentale”.

Un giorno di festa, in un momento grigio per l’Europa. Un giorno da ricordare.