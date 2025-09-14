Metrica ULIS Convertitore a Semiponte Commerciale All’Avanguardia
Tensione nominale (V) 1200 1200
Corrente nominale (A) 400 400
Temp. massima di giunzione (°C) 175 175
Induttanza di loop (nH) 0.71 6.7
Resistenza di stato attivo (mΩ) 2.5 2.6
Resistenza di gate (Ω) 0.3 2.5
Frequenza di commutazione max pratica (kHz) 200 20-25
Dimensioni (mm) Ø50*H20 L80W53H18.5

In parole povere, ULIS permette di “spremere” molta più potenza utile dalla stessa fornitura elettrica. I vantaggi principali possono essere riassunti così: