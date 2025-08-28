PIL USA: Rivisto al rialzo al +3,3%. Consumi e investimenti sorprendono, ottime notizie per Trump

Buone notizie per Trump, che derivano dal PIL e dalla sua revisione definitiva. Dopo un primo trimestre in leggera contazione. (in cui l’aumento delle importazioni aveva causato un forte calo del PIL), poche ore fa è stata emessa la revisione del BEA sul PIL del secondo trimestre, che già un mese fa era risultato eccezionale con un +3,0%… e che è stato appena rivisto al rialzo al +3,3%, superando le stime del +3,1%…

Secondo il BEA, la revisione al rialzo dello 0,3% rispetto al dato originale del 3,0% riflette le revisioni al rialzo degli investimenti e della spesa dei consumatori, che sono state in parte compensate da una revisione al ribasso della spesa pubblica e da una revisione al rialzo delle importazioni.

Esaminando più da vicino la composizione, troviamo quanto segue:

I consumi personali sono aumentati all’1,07% del PIL finale , rispetto allo 0,98% del dato originale

, rispetto allo 0,98% del dato originale Gli investimenti fissi sono aumentati in modo sostanziale, passando dallo 0,08% allo 0,59% del dato finale.

La variazione delle scorte private è stata modesta, passando dal -3,17% del dato finale del PIL al -3,29%, poiché le aziende hanno esaurito le scorte acquistate durante il periodo di aumento dei dazi.

Il commercio netto (esportazioni e importazioni) ha aggiunto il 4,95% al PIL , praticamente invariato rispetto al 4,99% del dato originale , e speculare al -4,62% registrato nel primo trimestre.

, praticamente invariato rispetto al , e speculare al -4,62% registrato nel primo trimestre. Infine, il governo è passato da un modesto contributo dello 0,08% al PIL a una sottrazione dello 0,03%.

Ancora più importante del dato sul PIL è stata la forte revisione al rialzo delle vendite finali reali agli acquirenti privati nazionali, la somma della spesa dei consumatori e degli investimenti fissi privati lordi, che sono aumentati dell’1,9% nel secondo trimestre, in gran parte grazie all’enorme revisione al rialzo degli investimenti fissi, e dello 0,7% rispetto alla stima precedente.

Quindi consumi e investimenti sono stati superiori rispetto alle prime rilevazioni. Pare che America First funzioni per Trump, anche se funziona meno per gli altri.