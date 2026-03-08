Petrolio verso i 100 dollari: lo scoglio di Hormuz e lo spettro della “distruzione della domanda”

I mercati finanziari, come spesso accade, anticipano la cruda realtà economica molto prima delle cancellerie diplomatiche. Il prezzo del petrolio torna a correre e, secondo le ultime proiezioni degli analisti di Goldman Sachs, si prepara a infrangere nuovamente la soglia psicologica dei 100 dollari al barile. La causa scatenante è nota, , ma le conseguenze per l’economia reale sembrano ancora sfuggire a molti decisori politici: il blocco de facto dello Stretto di Hormuz sta strangolando le catene di approvvigionamento energetico globale.

Quando la geopolitica si scontra con la logistica, i grafici di borsa si tingono di rosso fuoco. Dallo scoppio delle ostilità, il greggio statunitense ha registrato un’impennata del 20%, toccando i massimi degli ultimi due anni. Non si tratta di una semplice fiammata speculativa, , ma di un riprezzamento strutturale del rischio. Lo Stretto di Hormuz non è un canale qualsiasi: da lì transita circa il 20% dell’offerta quotidiana globale di oro nero.

Per comprendere la portata dello shock, basta osservare la reazione a catena sui principali indicatori macroeconomici:

Mercati azionari: Il Dow Jones ha registrato cali intraday superiori ai 1.000 punti, trascinato al ribasso dai settori industriali e dei consumi.

Il Dow Jones ha registrato cali intraday superiori ai 1.000 punti, trascinato al ribasso dai settori industriali e dei consumi. Gas Naturale: Il blocco ha spinto il Qatar, secondo esportatore mondiale di GNL, a fermare la produzione. Se negli USA il prezzo è salito del 4%, in Europa il balzo è stato di un drammatico 50%.

Il blocco ha spinto il Qatar, secondo esportatore mondiale di GNL, a fermare la produzione. Se negli USA il prezzo è salito del 4%, in Europa il balzo è stato di un drammatico 50%. Inflazione e Tassi: I rendimenti dei Treasury a 10 anni hanno superato il 4,1%, spingendo i tassi sui mutui a trent’anni oltre il 4,7%.

Di seguito, una sintesi visiva dell’impatto sui mercati:

Mercato / Indicatore Variazione e Impatto Petrolio WTI +20% (Picchi a 82$/barile) Gas Naturale Europeo +50% (Rischio crisi energetica) Indice S&P 500 In flessione, trainato al ribasso dai settori non energetici Carburanti (USA) +30 centesimi al gallone in pochi giorni

Di fronte a questo scenario, le risposte politiche appaiono come tentativi di svuotare l’oceano con un cucchiaino. L’amministrazione Trump ha annunciato che la U.S. Development Finance Corp fornirà “assicurazioni contro i rischi politici” per il traffico marittimo, ipotizzando scorte armate della Marina. Un annuncio che ha fatto temporaneamente tirare il fiato ai mercati, , ma che non risolve il problema fisico: le navi non passano per decreti o polizze assicurative, passano se il braccio di mare è sicuro. Le rassicurazioni del ministro degli Esteri iraniano Araghchi sull’assenza di volontà di chiudere lo stretto cozzano con la realtà di centinaia di petroliere bloccate in attesa di evoluzioni.

Qui entra in gioco il vero dramma macroeconomico, ben evidenziato da Daan Struyven, capo della ricerca petrolifera di Goldman Sachs. Se l’offerta viene strozzata, il prezzo di equilibrio dovrà salire inevitabilmente fino a provocare la cosiddetta “distruzione della domanda“. Già ora siamo sopra i 90 dollari al barile, ma i segnali per domani sono inquietanti, e c’è il rischio, o la probabilità, di superare i 100 dollari al barile, una soglia psicologica importante.

Questa è la peggiore delle “soluzioni” di mercato. Significa che il prezzo si stabilizzerà solo quando le industrie energivore saranno costrette a chiudere i battenti, la logistica si fermerà per gli eccessivi costi dei carburanti, e le famiglie taglieranno drasticamente i consumi generali per poter pagare bollette e benzina. Insomma, si ritrova l’equilibrio al prezzo di una profonda recessione globale. Un disastro per l’occupazione, un colpo mortale per i salari reali e la fine di ogni prospettiva di crescita nel breve termine. L’economia reale, ancora una volta, pagherà il conto salato delle tensioni geopolitiche.